УЄФА покарав Україну за банер про Росію

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) застосував фінансові санкції до Української асоціації футболу через поведінку уболівальників на матчах національної команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Згідно з офіційним повідомленням УЄФА, під час кваліфікаційного поєдинку до ЧС-2026 проти Ісландії у Варшаві зафіксовано кілька порушень. Загальна сума штрафу склала 34 тисячі євро.
Зокрема:
УЄФА кваліфікував такі написи як політичні та провокативні, що, на думку організації, є несумісним із регламентом футбольних матчів.
Крім того, дисциплінарна інстанція УЄФА ухвалила рішення оштрафувати Україну ще на 15 тисяч євро за аналогічний банер на грі плей-офф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.
