"У них своє життя". Син Довженка зізнався, чи спілкується з молодою нареченою тата

19:21 27.03.2026 Пт
2 хв
21-річний актор розповів, як ставиться до заручин зіркового батька
aimg Сюзанна Аль Маріді
"У них своє життя". Син Довженка зізнався, чи спілкується з молодою нареченою тата Іван Довженко з батьком (колаж: РБК-Україна)

Син українського актора В'ячеслава Довженка Іван поділився деталями спілкування з батьком після новини про заручини. Він зізнався, як ставиться до його особистого життя та наскільки часто бачиться з актором.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням інтерв'ю Івана BLIK.UA.

Більше цікавого: В'ячеслав Довженко розповів про наречену та майбутнє поповнення

Що сказав син Довженка про стосунки з його нареченою

Іван, який зіграв головну роль у фільмі "Мавка. Справжній міф", є сином актора від шлюбу з Ксенією Башею.

Він чесно зізнався, що рідко бачиться з татом та його нареченою Світланою, яка молодша за актора майже на 20 років.

Водночас запевнив, що стосунки між ними складаються нормально.

"Нормально складаються. У них своє життя. Я просто не часто приходжу до тата, ми дуже рідко бачимося", - зізнався він.

За словами молодого актора, вони з батьком постійно зайняті, але при зустрічі усі привітні.

"То я в універі чи працюю, то він зайнятий. Коли бачимось, все нормально: "Добрий день, добрий день". І все", - поділився він.

&quot;У них своє життя&quot;. Син Довженка зізнався, чи спілкується з молодою нареченою татаІван Довженко (фото: instagram.com/_ivanko.dovzhenko)

Що казала наречена Довженка про стосунки з його дітьми

Раніше художниця по костюмах зізнавалася, що хвилювалася перед знайомством з синами актора. Втім, все склалося позитивно. Ніякої напруженості чи дистанції немає.

З молодшим сином Василем вдалося вибудувати легкі та дружні стосунки. Він сприйняв кохану тата добре. За її словами, без настороженості чи холодку.

Зі старшим Іваном бачаться рідко, адже у нього своє життя. Водночас Світлана наголошувала, що мачухою бути не збирається. Лише подругою.

&quot;У них своє життя&quot;. Син Довженка зізнався, чи спілкується з молодою нареченою татаНаречена Довженка (фото: instagram.com/sldovgenko)

Сам В'ячеслав в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що в родині склалися дружні стосунки. Водночас питання прийняття коханої кимось для нього не було визначним.

"Та нормально сприйняли. Питання не в тому, як вони сприймають. Вони дорослі вже. Питання в тому, як я це сприйму. Це ж моє життя. Але все добре", - заявив він.

Нагадаємо, про заручини актор повідомив наприкінці лютого. Весільну церемонію вони планують зіграти цього літа в колі близьких.

Більше про заробітки Довженка в кіно, можливість поповнення в родині, "грішок" перед Ступкою та стосунки з ексдружиною дивіться в інтерв'ю для YouTube-каналу РБК-Україна LIFE.

Ще більше цікавого:

Як військові відреагували на ролі Довженка в "Кіборгах" і "Свінгерах"

Довженко розповів про помилки в першому шлюбі

До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни