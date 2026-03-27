ua en ru
Пт, 27 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"У них своя жизнь". Сын Довженко признался, общается ли с молодой невестой папы

19:21 27.03.2026 Пт
3 мин
21-летний актер рассказал, как относится к помолвке звездного отца
aimg Сюзанна Аль Мариди
"У них своя жизнь". Сын Довженко признался, общается ли с молодой невестой папы Иван Довженко с отцом (коллаж: РБК-Украина)

Сын украинского актера Вячеслава Довженко Иван поделился деталями общения с отцом после новости о помолвке. Он признался, как относится к его личной жизни и насколько часто видится с актером.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой интервью Ивана BLIK.UA.

Что сказал сын Довженко об отношениях с его невестой

Иван, который сыграл главную роль в фильме "Мавка. Справжній міф", является сыном актера от брака с Ксенией Башой.

Он честно признался, что редко видится с папой и его невестой Светланой, которая моложе актера почти на 20 лет.

В то же время заверил, что отношения между ними складываются нормально.

"Нормально складываются. У них своя жизнь. Я просто не часто прихожу к папе, мы очень редко видимся", - признался он.

По словам молодого актера, они с отцом постоянно заняты, но при встрече все приветливы.

"То я в универе или работаю, то он занят. Когда видимся, все нормально: "Добрый день, добрый день". И все", - поделился он.

"У них своя жизнь". Сын Довженко признался, общается ли с молодой невестой папы

Что говорила невеста Довженко об отношениях с его детьми

Ранее художница по костюмам признавалась, что волновалась перед знакомством с сыновьями актера. Впрочем, все сложилось положительно. Никакой напряженности или дистанции нет.

С младшим сыном Василием удалось выстроить легкие и дружеские отношения. Он воспринял любимую папы хорошо. По ее словам, без настороженности или холодка.

Со старшим Иваном видятся редко, ведь у него своя жизнь. В то же время Светлана подчеркивала, что мачехой быть не собирается. Только подругой.

"У них своя жизнь". Сын Довженко признался, общается ли с молодой невестой папы

Сам Вячеслав в интервью РБК-Украина отмечал, что в семье сложились дружеские отношения. В то же время вопрос принятия любимой кем-то для него не был определяющим.

"Да нормально восприняли. Вопрос не в том, как они воспринимают. Они взрослые уже. Вопрос в том, как я это восприму. Это же моя жизнь. Но все хорошо", - заявил он.

Напомним, о помолвке актер сообщил в конце февраля. Свадебную церемонию они планируют сыграть этим летом в кругу близких.

Больше о заработках Довженко в кино, возможности пополнения в семье, "грешке" перед Ступкой и отношениях с экс-супругой смотрите в интервью для YouTube-канала РБК-Украина LIFE.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
