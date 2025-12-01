ua en ru
"У меня сейчас другие интересы". Что говорила Елена Тополя о браке с Тарасом накануне разрыва

Понедельник 01 декабря 2025 15:21
Елена и Тарас Тополи с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Иванна Пашкевич

1 декабря супруги Тарас и Елена Тополя официально объявили о разводе. При этом уже после этого заявления вышло интервью с певицей, записанное примерно за неделю до разрыва, в котором она неохотно, но все же прокомментировала отношения с мужем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительницы в проекте "ТУР зірками" на Люкс ФМ.

Как комментировала Елена Тополя отношения с Тарасом

В разговоре с артисткой журналистка Наталья Тур затронула тему внутренних изменений Елены и их влияния на семейную жизнь.

На прямой вопрос об отношениях с Тарасом певица ответила эмоционально и довольно резко.

"Я делаю так, как мне надо. Все нормально, все прекрасно. С детьми все успеваем, все дома намазано, убрано. Белье постирано, поглажено и так далее. То есть таких нет", - заверила звезда.

Елена и Тарас Тополи с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

В то же время ведущая поинтересовалась, возникают ли ссоры между супругами из-за творчества или публичных проявлений в медиа. На это певица ответила коротко: "Нет".

Однако уже через мгновение уточнила, что конфликты, как и во всех семьях, все же случаются.

"Да много разных ссор, господи, как у всех людей. И вот в конце концов спросите у него (у Тараса, - Прим. ред", - сказала исполнительница.

Наиболее показательной стала фраза артистки, когда разговор снова вернулся к теме личных отношений.

"У меня совсем сейчас другие интересы", - удивила заявлением Тополя.

Елена и Тарас Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

На предположение ведущей, что уклонение от разговоров о семье может свидетельствовать об определенных проблемах, певица отреагировала с иронией.

"Может свидетельствовать, может не свидетельствовать. Давайте свидетеля позовем", - предложила знаменитость.

Когда же Наталья Тур попыталась узнать, кто обычно первым идет на примирение в паре, Елена окончательно дала понять, что не намерена обсуждать мужа.

"Не хочу говорить о Тарасе. Сегодня презентация моей пластинки, о моей музыке, о моем пути. Сегодня пригласила вас побыть на моем празднике", - ответила артистка.

Уже через несколько дней после этого разговора стало известно, что Елена и Тарас Тополя решили расторгнуть брак.

