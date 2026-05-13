"У Голлівуді це дуже дорого". Режисер "Кіллхауса" розкрив найбільші статті витрат фільму

Бюджет тактичного екшену "Кіллхаус" міг сягнути щонайменше 3 мільйони доларів. Режисер Любомир Левицький пояснив, на що пішли найбільші витрати у кіновиробництві та чому без підтримки військових та партнерів стрічка коштувала б значно дорожче.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Як відомо загальний бюджет стрічки склав 1,1 мільйона доларів. За словами режисера, у кіновиробництві найбільше грошей традиційно йде на кількість знімальних днів.
"Взагалі в кіно найбільше витрат йде на кількість знімальних днів. Чим їх менше, тим менший бюджет. Ми планували 40 знімальних днів, їх стало 62", - зазначив він.
Значну частину бюджету формують логістика та постпродакшн.
"Найдорожче - це логістика, тому що нам доводилося використовувати дуже багато локацій. Ну, і постпродакшн, звісно. У фільмі використано багато комп'ютерної графіки, непомітної для глядачів", - поділився він.
Загалом, пояснив режисер, найбільша частка витрат припала на техніку, команду та знімальні дні. Втім, це ще невеликі гроші, зазначив він.
"Якщо бути відвертим, скажу так: та допомога, яку ми отримували від Третього армійського корпусу, СБУ, ГУР, коштує, якщо перекласти на еквівалент грошей, дуже дорого. Без їх підтримки фільм би вартував мінімум 3 мільйони доларів", - підкреслив він.
Левицький навів приклад з використанням гелікоптера "Чорний яструб" під час зйомок.
"Чого коштує лише пригнати вертоліт на зйомки… Це в Голлівуді дуже дорого. Коли ж ми дали запит, що нам для кіно потрібен гелікоптер, нас тільки запитали: "Коли і куди", - розповів він.
Режисер також прокоментував закиди щодо рекламних інтеграцій у стрічці.
"Я рекомендую фільммейкерам не звертати увагу на такі коментарі. Ви не зможете усім догодити. Робіть те, що маєте. Я вважаю, що в "Кіллхаусі" не найгірший продактплейсмент і з не найгіршою інтеграцією", - сказав він.
За його словами, саме партнерська підтримка дозволила закрити частину бюджету фільму, який створювався без державного фінансування.
"Якщо це мені дозволило зробити 30% бюджету для фільму, то я щасливий від цього. І ці прекрасні люди і компанії з прекрасними репутаціями, що допомагають армії, допомогли зробити це кіно", - підсумував режисер.