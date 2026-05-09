Розкрито гонорари зірок "Диявол носить Прада 2": скільки заробили Стріп, Гетевей та Блант

Продовження фільму "Диявол носить Прада" стало одним з головних хітів цієї весни. Сиквел уже зібрав понад 300 мільйонів доларів, а також приніс шалені гонорари головним зіркам стрічки.

Скільки заробили Меріл Стріп, Енн Гетевей та Емілі Блант, розповідає РБК-Україна з посиланням на Variety .

Які гонорари отримали зірки фільму "Диявол носить Правда 2"

Саме повернення Стріп до ролі легендарної Міранди Прістлі було ключовою умовою для 20th Century Studios.

Акторка могла запросити значно більшу суму, але джерела стверджують, що за участь у продовженні вона отримала 12,5 мільйона доларів.

На цьому історія не завершилася. Стріп нібито наполягла на тому, щоб її колеги по фільму також отримали такі ж умови. Зрештою Гетевей та Блант заробили аналогічну суму.

Усві три акторки також отримають бонусні виплати від касових зборів. За даними джерел, вони вже почали надходити, адже продовження відзначилося високим рівнем успіху.

Якщо стрічка й надалі збиратиме повні зали, кожна може заробити понад 20 мільйонів доларів.



Касові збори "Диявол носить Прада 2"

В мережі можна побачити абсолютно різні відгуки на фільм - як позитивні, так і критичні. Це лише підсилює жвавий інтерес до перегляду.

Бюджет стрічки склав приблизно 100 мільйонів доларів без витрат на рекламну кампанію по всьому світу.

За перший вікенд вдалося зібрати понад 233 мільйони у світовому прокаті.

Очікується, що за другий тиждень загальні касові збори перевищать позначку у 300 мільйонів.