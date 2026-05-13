"В Голливуде это очень дорого". Режиссер "Кіллхауса" раскрыл самые большие статьи расходов фильма

Что Левицкий рассказал о расходах на "Кіллхаус"

Как известно общий бюджет ленты составил 1,1 миллиона долларов. По словам режиссера, в кинопроизводстве больше всего денег традиционно идет на количество съемочных дней.

"Вообще в кино больше всего затрат идет на количество съемочных дней. Чем их меньше, тем меньше бюджет. Мы планировали 40 съемочных дней, их стало 62", - отметил он.

Значительную часть бюджета формируют логистика и постпродакшн.

"Самое дорогое - это логистика, потому что нам приходилось использовать очень много локаций. Ну, и постпродакшн, конечно. В фильме использовано много компьютерной графики, незаметной для зрителей", - поделился он.

В целом, пояснил режиссер, наибольшая доля расходов пришлась на технику, команду и съемочные дни. Впрочем, это еще небольшие деньги, отметил он.

"Если быть откровенным, скажу так: та помощь, которую мы получали от Третьего армейского корпуса, СБУ, ГУР, стоит, если перевести на эквивалент денег, очень дорого. Без их поддержки фильм бы стоил минимум 3 миллиона долларов", - подчеркнул он.

Левицкий привел пример с использованием вертолета "Черный ястреб" во время съемок.

"Чего стоит только пригнать вертолет на съемки... Это в Голливуде очень дорого. Когда же мы дали запрос, что нам для кино нужен вертолет, нас только спросили: "Когда и куда", - рассказал он.

О продактплейсменте

Режиссер также прокомментировал упреки относительно рекламных интеграций в ленте.

"Я рекомендую фильммейкерам не обращать внимание на такие комментарии. Вы не сможете всем угодить. Делайте то, что имеете. Я считаю, что в "Кіллхаус" не самый плохой продактплейсмент и с не самой плохой интеграцией", - сказал он.

По его словам, именно партнерская поддержка позволила закрыть часть бюджета фильма, который создавался без государственного финансирования.

"Если это мне позволило сделать 30% бюджета для фильма, то я счастлив от этого. И эти прекрасные люди и компании с прекрасными репутациями, помогающие армии, помогли сделать это кино", - подытожил режиссер.