"У Голлівуді це дуже дорого". Режисер "Кіллхауса" розкрив найбільші статті витрат фільму

Бюджет тактичного екшену "Кіллхаус" міг сягнути щонайменше 3 мільйони доларів. Режисер Любомир Левицький пояснив, на що пішли найбільші витрати у кіновиробництві та чому без підтримки військових та партнерів стрічка коштувала б значно дорожче.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Що Левицький розповів про витрати на "Кіллхаус"

Як відомо загальний бюджет стрічки склав 1,1 мільйона доларів. За словами режисера, у кіновиробництві найбільше грошей традиційно йде на кількість знімальних днів.

"Взагалі в кіно найбільше витрат йде на кількість знімальних днів. Чим їх менше, тим менший бюджет. Ми планували 40 знімальних днів, їх стало 62", - зазначив він.

Значну частину бюджету формують логістика та постпродакшн.

"Найдорожче - це логістика, тому що нам доводилося використовувати дуже багато локацій. Ну, і постпродакшн, звісно. У фільмі використано багато комп'ютерної графіки, непомітної для глядачів", - поділився він.

Левицький про бюджет "Кіллхауса" (фото надане командою режисера)

Загалом, пояснив режисер, найбільша частка витрат припала на техніку, команду та знімальні дні. Втім, це ще невеликі гроші, зазначив він.

"Якщо бути відвертим, скажу так: та допомога, яку ми отримували від Третього армійського корпусу, СБУ, ГУР, коштує, якщо перекласти на еквівалент грошей, дуже дорого. Без їх підтримки фільм би вартував мінімум 3 мільйони доларів", - підкреслив він.

Левицький навів приклад з використанням гелікоптера "Чорний яструб" під час зйомок.

"Чого коштує лише пригнати вертоліт на зйомки… Це в Голлівуді дуже дорого. Коли ж ми дали запит, що нам для кіно потрібен гелікоптер, нас тільки запитали: "Коли і куди", - розповів він.

Левицький про витрати на зйомки "Кіллхаус" (фото надане командою режисера)

Про продактплейсмент

Режисер також прокоментував закиди щодо рекламних інтеграцій у стрічці.

"Я рекомендую фільммейкерам не звертати увагу на такі коментарі. Ви не зможете усім догодити. Робіть те, що маєте. Я вважаю, що в "Кіллхаусі" не найгірший продактплейсмент і з не найгіршою інтеграцією", - сказав він.

За його словами, саме партнерська підтримка дозволила закрити частину бюджету фільму, який створювався без державного фінансування.

"Якщо це мені дозволило зробити 30% бюджету для фільму, то я щасливий від цього. І ці прекрасні люди і компанії з прекрасними репутаціями, що допомагають армії, допомогли зробити це кіно", - підсумував режисер.