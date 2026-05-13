ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"В Голливуде это очень дорого". Режиссер "Кіллхауса" раскрыл самые большие статьи расходов фильма

18:11 13.05.2026 Ср
2 мин
Он объяснил, почему фильм мог стоить значительно дороже и поделился отношением к рекламе в ленте
aimg Сюзанна Аль Мариди
"В Голливуде это очень дорого". Режиссер "Кіллхауса" раскрыл самые большие статьи расходов фильма Левицкий рассказал о расходах на "Кіллхаус" (фото предоставлено командой режиссера)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Бюджет тактического экшена "Кіллхаус" мог достичь не менее 3 миллионов долларов. Режиссер Любомир Левицкий объяснил, на что пошли самые большие расходы в кинопроизводстве и почему без поддержки военных и партнеров лента стоила бы значительно дороже.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Как прошел допремьерный показ экшен-фильма "Кіллхаус"

Что Левицкий рассказал о расходах на "Кіллхаус"

Как известно общий бюджет ленты составил 1,1 миллиона долларов. По словам режиссера, в кинопроизводстве больше всего денег традиционно идет на количество съемочных дней.

"Вообще в кино больше всего затрат идет на количество съемочных дней. Чем их меньше, тем меньше бюджет. Мы планировали 40 съемочных дней, их стало 62", - отметил он.

Значительную часть бюджета формируют логистика и постпродакшн.

"Самое дорогое - это логистика, потому что нам приходилось использовать очень много локаций. Ну, и постпродакшн, конечно. В фильме использовано много компьютерной графики, незаметной для зрителей", - поделился он.

&quot;В Голливуде это очень дорого&quot;. Режиссер &quot;Кіллхауса&quot; раскрыл самые большие статьи расходов фильма Левицкий о бюджете "Кіллхаус" (фото предоставлено командой режиссера)

В целом, пояснил режиссер, наибольшая доля расходов пришлась на технику, команду и съемочные дни. Впрочем, это еще небольшие деньги, отметил он.

"Если быть откровенным, скажу так: та помощь, которую мы получали от Третьего армейского корпуса, СБУ, ГУР, стоит, если перевести на эквивалент денег, очень дорого. Без их поддержки фильм бы стоил минимум 3 миллиона долларов", - подчеркнул он.

Левицкий привел пример с использованием вертолета "Черный ястреб" во время съемок.

"Чего стоит только пригнать вертолет на съемки... Это в Голливуде очень дорого. Когда же мы дали запрос, что нам для кино нужен вертолет, нас только спросили: "Когда и куда", - рассказал он.

&quot;В Голливуде это очень дорого&quot;. Режиссер &quot;Кіллхауса&quot; раскрыл самые большие статьи расходов фильма Левицкий о расходах на съемки "Кіллхаус" (фото предоставлено командой режиссера)

О продактплейсменте

Режиссер также прокомментировал упреки относительно рекламных интеграций в ленте.

"Я рекомендую фильммейкерам не обращать внимание на такие комментарии. Вы не сможете всем угодить. Делайте то, что имеете. Я считаю, что в "Кіллхаус" не самый плохой продактплейсмент и с не самой плохой интеграцией", - сказал он.

По его словам, именно партнерская поддержка позволила закрыть часть бюджета фильма, который создавался без государственного финансирования.

"Если это мне позволило сделать 30% бюджета для фильма, то я счастлив от этого. И эти прекрасные люди и компании с прекрасными репутациями, помогающие армии, помогли сделать это кино", - подытожил режиссер.

Еще больше интересного:

Сколько заработали звезды "Дьявол носит Прада 2"

Сколько стоит снять качественный фильм в Украине

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса фильмы Звезды шоу-бизнеса
Новости
Прилеты в Луцке, блэкаут в Коломые, погибшие в Ровно: что известно о последствиях атаки РФ
Прилеты в Луцке, блэкаут в Коломые, погибшие в Ровно: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес