"У государства не ворую". В сети набросились на Полякову из-за отдыха в Буковеле: она ответила

Украинская артистка Оля Полякова публично отреагировала на волну критики, которая поднялась в соцсетях из-за ее зимнего отдыха в Буковеле вместе с семьей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Во время праздников к певице из США приехала ее старшая дочь Маша вместе с мужем - иностранцем Эденом Пассарелли.

Семья решила провести время в украинских Карпатах и остановилась в частной вилле среди горных пейзажей.

Фотографиями из поездки Полякова поделилась в фотоблоге, однако часть пользователей восприняла такой формат отдыха критически, упрекая артистку за "роскошь" в военное время.

Оля Полякова на отдыхе в Буковеле (скриншот)

На упреки звезда решила ответить напрямую. Она подчеркнула, что не считает нужным оправдываться за собственные расходы, ведь зарабатывает средства честным трудом.

"Слушайте, во-первых, давайте не считать чужие деньги. Во-вторых, я свои средства зарабатываю честно своей спиной, горбом и горлодранкой. Нигде и ни у кого не ворую. У государства не ворую. Вы предъявляйте претензии тому, кто ворует у вас. Свои деньги я зарабатываю честно", - заверила артистка.

Отдельно Полякова прокомментировала свое финансовое состояние, отметив, что ее доходы после начала полномасштабной войны существенно уменьшились.

В то же время, по словам артистки, даже нынешние гонорары позволяют ей иногда планировать отдых с близкими.

"Конечно, это совсем не те деньги, которые были до войны. Вот если бы нам сейчас мира. Было бы, конечно, лучше", - добавила она.

Оля Полякова на отдыхе в Буковеле (скриншот)