Турнірна таблиця відбору ЧС-2026: Україна випала з топ-2 після розгрому у Парижі

Україна опустилася на третє місце після поразки від Франції

Національна команда поступилася французам у гостях з рахунком 0:4. Дубль оформив Кіліан Мбаппе, ще по голу додали Майкл Олісе та Уго Екітіке. Для Франції ця перемога стала підтвердженням дострокового виходу на чемпіонат світу.

Поразка залишила Україну з 7 очками та третім місцем у групі D. Стільки ж має Ісландія, але суперник випереджає українців за різницею м’ячів. Лідером квартету є Франція з 13 очками, Азербайджан замикає таблицю з 1 пунктом.

Група D. Турнірна таблиця

Франція - 13 очок (5 матчів), 13:3 (різниця голів) Ісландія - 7 (5 матчів), 13:9 (різниця голів) Україна - 7 (5 матчів), 8:11 (різниця голів) Азербайджан - 1 (5 матчів), 2:13 (різниця голів)

Фінальна битва за плейоф

Попереду на збірну України чекає вирішальний і остаточний матч у цьому відбірковому циклі, який відбудеться 16 листопада вдома проти Ісландії. Зустріч пройде у Варшаві.

З огляду на поточну ситуацію в турнірній таблиці, у цьому поєдинку команда не має права на помилку. Тільки перемога гарантує українцям продовження боротьби за путівку на світову першість.

У разі нічиєї "синьо-жовті" втратять шанси продовжити шлях у відборі, оскільки поступаються ісландцям за першим додатковим критерієм.

Переможці груп ЧС-2026 отримують прямі путівки на турнір, а команди, які фінішують другими, гратимуть у плейоф у березні 2026 року.

Шлях збірної України у відборі на ЧС-2026

Збірна України розпочала свій відбірковий цикл на Чемпіонат світу-2026 невдало, поступившись фавориту групи - команді Франції.

Наступний поєдинок також не приніс бажаного результату, адже підопічні Сергія Реброва не змогли здобути перемогу, зігравши внічию зі збірною Азербайджану.

Проте жовтневі матчі стали справжнім проривом, українська команда продемонструвала характер і здобула дві поспіль перемоги.

Спершу "синьо-жовті" вирвали перемогу над Ісландією, а потім мінімально здолали Азербайджан. Ці успіхи повернули Україну до боротьби за провідні позиції в групі.

Однак нещодавній розгром у Парижі, де команда поступилася Франції з рахунком 0:4, знову суттєво ускладнив турнірне становище. Ця поразка відкинула збірну з другого місця та загострила боротьбу за вихід у плейоф.