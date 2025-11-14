Турнирная таблица отбора ЧМ-2026: Украина выпала из топ-2 после разгрома в Париже

Украина опустилась на третье место после поражения от Франции

Национальная команда уступила французам в гостях со счетом 0:4. Дубль оформил Килиан Мбаппе, еще по голу добавили Майкл Олисе и Уго Экитике. Для Франции эта победа стала подтверждением досрочного выхода на чемпионат мира.

Поражение оставило Украину с 7 очками и третьим местом в группе D. Столько же имеет Исландия, но соперник опережает украинцев по разнице мячей. Лидером квартета является Франция с 13 очками, Азербайджан замыкает таблицу с 1 пунктом.

Группа D. Турнирная таблица

Франция - 13 очков (5 матчей), 13:3 (разница голов) Исландия - 7 (5 матчей), 13:9 (разница голов) Украина - 7 (5 матчей), 8:11 (разница голов) Азербайджан - 1 (5 матчей), 2:13 (разница голов)

Финальная битва за плей-офф

Впереди сборную Украины ждет решающий и окончательный матч в этом отборочном цикле, который состоится 16 ноября дома против Исландии. Встреча пройдет в Варшаве.

Учитывая текущую ситуацию в турнирной таблице, в этом поединке команда не имеет права на ошибку. Только победа гарантирует украинцам продолжение борьбы за путевку на мировое первенство.

В случае ничьей "сине-желтые" потеряют шансы продолжить путь в отборе, поскольку уступают исландцам по первому дополнительному критерию.

Победители групп ЧМ-2026 получают прямые путевки на турнир, а команды, которые финишируют вторыми, будут играть в плейоф в марте 2026 года.

Путь сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

Сборная Украины начала свой отборочный цикл на Чемпионат мира-2026 неудачно, уступив фавориту группы - команде Франции.

Следующий поединок также не принес желаемого результата, ведь подопечные Сергея Реброва не смогли одержать победу, сыграв вничью со сборной Азербайджана.

Однако октябрьские матчи стали настоящим прорывом, украинская команда продемонстрировала характер и одержала две подряд победы.

Сначала "сине-желтые" вырвали победу над Исландией, а затем минимально одолели Азербайджан. Эти успехи вернули Украину к борьбе за ведущие позиции в группе.

Однако недавний разгром в Париже, где команда уступила Франции со счетом 0:4, снова существенно осложнил турнирное положение. Это поражение отбросило сборную со второго места и обострило борьбу за выход в плей-офф.