Туран та джокер: УПЛ назвала героїв 27-го туру

Українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращих гравця і тренера 27-го туру представникам київської "Оболоні" та донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Туран проти ван Леувена

Найкращим тренером рішенням колективу із 33-х експертів, серед яких і представник РБК-Україна, було визнано керманича донецького "Шахтаря" Арду Турана. Підопічні турецького фахівця розгромили "Полтаву" (4:0) і за три тури до завершення сезону гарантували собі чемпіонські нагороди.

Цікаво, що за загальною кількістю згадувань в анкетах турецький спеціаліст поступився Патріку ван Леувену ("Кривбас") – 20:24. Але Турана на перше місце поставили 16 експертів, а ван Леувена – лише 5. Замкнув топ-3 рейтингу Руслан Ротань ("Полісся").

Тарас Лях забиває гол (фото: ФК "Оболонь")

Сенсація від Тараса Ляха

Найкращим футболістом туру майже одноголосно став рятівник столичної "Оболоні" Тарас Лях. Його вихід на заміну в матчі проти "Епіцентра" став переломним: кияни поступалися 0:2, але два точні удари молодого форварда принесли команді надважливу нічию (2:2).

Друге місце посів атакувальний півзахисник "Шахтаря" Ізакі – автор двох голів у чемпіонському матчі. До топ-5 рейтингу також увійшли Карлос Рохас ("Епіцентр"), Лассіна Траоре ("Шахтар") і Олександр Кемкін ("Кривбас").

Хто у збірній туру

Символічну збірну туру сформували представники дев'яти клубів.

Команда в схемі 4-4-2 має такий вигляд: Кемкін ("Кривбас") – Юрчец ("Кривбас"), Муравський (ЛНЗ), Сарапій ("Полісся"), Дубінчак ("Динамо") – Рохас ("Епіцентр"), Ррапай ("Колос"), Ізакі ("Шахтар"), Ндіага ("Олександрія") – Траоре ("Шахтар"), Лях ("Оболонь").

Загалом під час визначення героїв туру експерти згадали 25 футболістів та 9 тренерів, а до розширеного списку кандидатів у символічну збірну потрапило одразу 70 виконавців.