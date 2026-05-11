ua en ru
Пн, 11 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Туран та джокер: УПЛ назвала героїв 27-го туру

13:56 11.05.2026 Пн
2 хв
Визначальними стали "золотий" успіх "Шахтаря" та камбек тижня
aimg Андрій Костенко
Туран та джокер: УПЛ назвала героїв 27-го туру Арда Туран (фото: ФК "Шахтар")
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращих гравця і тренера 27-го туру представникам київської "Оболоні" та донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Читайте також: "Шахтар" отримав пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів-2026/27: як це стало можливим

Туран проти ван Леувена

Найкращим тренером рішенням колективу із 33-х експертів, серед яких і представник РБК-Україна, було визнано керманича донецького "Шахтаря" Арду Турана. Підопічні турецького фахівця розгромили "Полтаву" (4:0) і за три тури до завершення сезону гарантували собі чемпіонські нагороди.

Цікаво, що за загальною кількістю згадувань в анкетах турецький спеціаліст поступився Патріку ван Леувену ("Кривбас") – 20:24. Але Турана на перше місце поставили 16 експертів, а ван Леувена – лише 5. Замкнув топ-3 рейтингу Руслан Ротань ("Полісся").

Туран та джокер: УПЛ назвала героїв 27-го туру

Тарас Лях забиває гол (фото: ФК "Оболонь")

Сенсація від Тараса Ляха

Найкращим футболістом туру майже одноголосно став рятівник столичної "Оболоні" Тарас Лях. Його вихід на заміну в матчі проти "Епіцентра" став переломним: кияни поступалися 0:2, але два точні удари молодого форварда принесли команді надважливу нічию (2:2).

Друге місце посів атакувальний півзахисник "Шахтаря" Ізакі – автор двох голів у чемпіонському матчі. До топ-5 рейтингу також увійшли Карлос Рохас ("Епіцентр"), Лассіна Траоре ("Шахтар") і Олександр Кемкін ("Кривбас").

Хто у збірній туру

Символічну збірну туру сформували представники дев'яти клубів.

Команда в схемі 4-4-2 має такий вигляд: Кемкін ("Кривбас") – Юрчец ("Кривбас"), Муравський (ЛНЗ), Сарапій ("Полісся"), Дубінчак ("Динамо") – Рохас ("Епіцентр"), Ррапай ("Колос"), Ізакі ("Шахтар"), Ндіага ("Олександрія") – Траоре ("Шахтар"), Лях ("Оболонь").

Туран та джокер: УПЛ назвала героїв 27-го туру

Загалом під час визначення героїв туру експерти згадали 25 футболістів та 9 тренерів, а до розширеного списку кандидатів у символічну збірну потрапило одразу 70 виконавців.

Раніше ми розповіли, на якому місці Україна завершила сезон-2025/26 в Таблиці коефіцієнтів УЄФА та що це дає клубам.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол УПЛ Шахтар Оболонь
Новини
Переговори Зеленського і Путіна: Україна та США обговорили можливі формати
Переговори Зеленського і Путіна: Україна та США обговорили можливі формати
Аналітика
​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні ​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни