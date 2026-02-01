ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Эта проклятая война": Андре Тан сообщил о смерти близкого человека

Воскресенье 01 февраля 2026 15:41
UA EN RU
"Эта проклятая война": Андре Тан сообщил о смерти близкого человека Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский дизайнер Андре Тан сообщил о смерти своей бабушки, которая, по его словам, не выдержала психологической нагрузки, вызванной полномасштабной войной в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram модельера.

Дизайнер подчеркнул, что война уже забрала у него нескольких родных, а эта смерть стала еще одним болезненным ударом для его семьи.

"Сегодня похороны моей бабушки... И я до сих пор не могу принять, что это - реальность. Эта проклятая война забрала у меня очень много, в том числе и близких", - написал он.

По словам модельера, в начале полномасштабного вторжения он уже потерял бабушку и дедушку, а теперь ушел из жизни еще один близкий ему человек.

&quot;Эта проклятая война&quot;: Андре Тан сообщил о смерти близкого человекаБабушка Андре Тана (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тан рассказал, что его бабушка смогла пережить ужасы Второй мировой войны и концлагеря, однако современная война оказалась для нее фатальной из-за постоянного психологического давления.

"Она пережила Вторую мировую войну, была в концлагере. И уже в преклонном возрасте пережить войну во второй раз она просто не смогла. Бабушка просто морально не выдержала всего этого ужаса, новостей, страха, боли, бессилия. Того, что ежедневно происходит в нашей стране. Война убила ее не пулями, а тревогой", - отметил он.

Дизайнер признался, что эта потеря оставила в его жизни ощутимую пустоту.

Он также обратился к своим подписчикам с просьбой беречь родных и не откладывать важные слова, подчеркнув, что "завтра может уже быть поздно".

&quot;Эта проклятая война&quot;: Андре Тан сообщил о смерти близкого человекаУмерла бабушка Андре Тана (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан Звезды шоу-бизнеса
Новости
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве