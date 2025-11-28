ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Цымбалюк выгнал участницу "Холостяка" прямо на свидании: "Не могу расслабиться"

Пятница 28 ноября 2025 21:32
UA EN RU
Цымбалюк выгнал участницу "Холостяка" прямо на свидании: "Не могу расслабиться" Свидание на Холостяке-14 закончилось внезапным прощанием (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В седьмом выпуске "Холостяка" Тарас Цымбалюк удивил решением. Главный герой решил распрощаться с одной из участниц сразу на свидании.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выпуск "Холостяка".

С кем попрощался Цымбалюк посреди свидания

Тарас обсудил сложности в отношениях с участницей Валерией. Выяснилось, он не чувствует сближения с участницей.

"Если быть откровенным, чувствую, что у нас с тобой немножко затянутый период притирки. Прекрасно понимаю, что каждому нужен свой диапазон времени, потому что для меня это очень некомфортный и новый опыт", - пояснил он.

Холостяк поинтересовался, сколько времени нужно Валерии, чтобы влюбиться. В ответ девушка отметила, что ей важно прежде всего понять, что она нравится мужчине.

"Соревноваться за мужчину я не буду. Я сделала все зависящее от себя, а следующий шаг должен быть за мужчиной. Я должна понимать, что нравлюсь как женщина в первую очередь", - пояснила она в выпуске.

Цымбалюк выгнал участницу &quot;Холостяка&quot; прямо на свидании: &quot;Не могу расслабиться&quot;Валерия покинула шоу "Холостяк" в 7 выпуске (скриншот)

На свидании Тарас также извинился и объяснил, что из-за ограниченного времени в проекте чувствует дискомфорт.

"Эта гендерная несправедливость, что девушки должны бороться за одного мужчину, тоже меня немного удивляет. Когда я шел на этот проект, не думал, что меня это так тригерит", - поделился Холостяк.

Цымбалюк выгнал участницу &quot;Холостяка&quot; прямо на свидании: &quot;Не могу расслабиться&quot;Холостяк и Валерия (скриншот)

Почему Тарас попрощался с участницей

Актер объяснил, что не чувствует сексуальной энергии девушки. Зато есть определенная энергетическая стена.

"Это не значит, что ее нет. Она пока не готова ее раскрыть. Я чувствую, что между нами есть энергетическая стенка. Мне бывает иногда неловко", - поделился он.

Одним из факторов, повлиявших на решение, стало платье Валерии с надписями из прошлого выпуска - там не было плохих слов. Такая идеальность смутила Холостяка.

В конце концов Тарас попрощался с девушкой до Церемонии роз.

"Я не могу расслабиться, шутить в привычной манере. Есть ощущение, что мы по-разному смотрим на этот мир". - сказал он ей.

Цымбалюк выгнал участницу &quot;Холостяка&quot; прямо на свидании: &quot;Не могу расслабиться&quot;Почему Цымбалюк попрощался с Валерией (скриншот)

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака
В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает