Цымбалюк выгнал участницу "Холостяка" прямо на свидании: "Не могу расслабиться"

В седьмом выпуске "Холостяка" Тарас Цымбалюк удивил решением. Главный герой решил распрощаться с одной из участниц сразу на свидании.

С кем попрощался Цымбалюк посреди свидания

Тарас обсудил сложности в отношениях с участницей Валерией. Выяснилось, он не чувствует сближения с участницей.

"Если быть откровенным, чувствую, что у нас с тобой немножко затянутый период притирки. Прекрасно понимаю, что каждому нужен свой диапазон времени, потому что для меня это очень некомфортный и новый опыт", - пояснил он.

Холостяк поинтересовался, сколько времени нужно Валерии, чтобы влюбиться. В ответ девушка отметила, что ей важно прежде всего понять, что она нравится мужчине.

"Соревноваться за мужчину я не буду. Я сделала все зависящее от себя, а следующий шаг должен быть за мужчиной. Я должна понимать, что нравлюсь как женщина в первую очередь", - пояснила она в выпуске.

На свидании Тарас также извинился и объяснил, что из-за ограниченного времени в проекте чувствует дискомфорт.

"Эта гендерная несправедливость, что девушки должны бороться за одного мужчину, тоже меня немного удивляет. Когда я шел на этот проект, не думал, что меня это так тригерит", - поделился Холостяк.

Почему Тарас попрощался с участницей

Актер объяснил, что не чувствует сексуальной энергии девушки. Зато есть определенная энергетическая стена.

"Это не значит, что ее нет. Она пока не готова ее раскрыть. Я чувствую, что между нами есть энергетическая стенка. Мне бывает иногда неловко", - поделился он.

Одним из факторов, повлиявших на решение, стало платье Валерии с надписями из прошлого выпуска - там не было плохих слов. Такая идеальность смутила Холостяка.

В конце концов Тарас попрощался с девушкой до Церемонии роз.

"Я не могу расслабиться, шутить в привычной манере. Есть ощущение, что мы по-разному смотрим на этот мир". - сказал он ей.

