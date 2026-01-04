Цимбалюк пояснив розрив із переможницею "Холостяка": "Немає сенсу"

Коли стався розкол стосунків між Цимбалюком і Надін

За словами актора, після завершення проєкту між ним і Надін не склалося повноцінних стосунків.

Цимбалюк зазначив, що часу для глибокого знайомства було надто мало, а формат шоу не дозволяє людям бути собою.

"Ми не так багато часу провели разом. От реально, якщо порахувати по годинах, то годин 15 я провів з Надін разом на цьому проєкті. За ці 15 годин людина як не крути, не може бути собою на 100%. Навіть на 50% бути собою, їй тяжкувато", - заявив Тарас.

Тарас Цимбалюк і Надін (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Він додав, що саме через такі умови більшість учасників шоу після фіналу не будують реальних стосунків.

"Тому, напевно, це є ключове, чому у цьому проєкті переважна більшість Холостяків не будує для себе цей реальний сімейний фундамент і не вступають у стосунки. Трохи спартанські умови для побудови стосунків", - пояснив Цимбалюк.

Після завершення зйомок, за словами знаменитості, вони з Надін роз’їхалися, а спілкування звелося до коротких і нечастих переписок, які не мали розвитку.

"Ми закінчили проєкт і потім ми типу роз'їхалися, і все. І з того часу були переписки, і в цих переписках вони були такі альтернативні: "Привіт, як справи?". Їх було не так багато", - розповів актор.

Тарас Цимбалюк і Надін (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Тарас також зізнався, що розумів: Надін могла мати очікування щодо майбутнього, тому вирішив діяти чесно й не затягувати ситуацію.

"Я розумів, що дівчина енергетично залишає якусь частинку себе і щось собі планує. Жінкам же потрібно бачити шлях, ціль і мету, куди вони рухаються. Тому я вирішив написати їй, що немає сенсу витрачати час один одного, і на цьому треба все це закінчити", - зазначив Тарас артист.

Ведуча подкасту Єва Коршик поцікавилася, чи не травмували Надін такі слова.

Актор запевнив, що розмова була спокійною і без конфлікту.

"Думаю, що ні. Спілкування було нормальне", - відповів Тарас Цимбалюк.

Зазначимо, що ЗМІ неодноразово висловлювали припущення, нібито під час участі у шоу Тарас Цимбалюк уже мав стосунки зі своєю колишньою - бізнесвумен Світланою Готочкіною.

За словами блогера-пліткаря Богдана Беспалова, сам проєкт актор начебто сприймав радше як формальність, через що не виявляв особливого інтересу до учасниць.

Водночас сам Цимбалюк жодного разу публічно не підтверджував подібні заяви.

А нещодавно ситуацію прокоментувала й Світлана Готочкіна. Вона розповіла, що протягом 2025 року вони з Тарасом кілька разів відновлювали стосунки та розходилися, однак згодом ухвалили рішення остаточно поставити крапку.

За словами підприємниці, між ними більше немає романтики - лише дружні стосунки.