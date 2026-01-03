ua en ru
Сб, 03 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Більше не секрет: Готочкіна розкрила правду про стосунки з Цимбалюком

Субота 03 січня 2026 19:17
UA EN RU
Більше не секрет: Готочкіна розкрила правду про стосунки з Цимбалюком Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Колишня Тараса Цимбалюка розкрила інтригу, яка не давала спокою багатьом фанам "Холостяка". Світлана Готочкіна нарешті розповіла, що між нею та актором.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Що написала Готочкіна

Виявилося, у 2025 році вона й Тарас декілька разів намагалися знову бути разом. Але відновити роман не вийшло.

"Настав час знову розставити крапки над I. Ми з Тарасом не разом! Так, кілька разів за цей рік ми сходилися і розходилися, але зрештою зрозуміли, що тільки витрачаємо час один одного і краще нам йти далі окремо по життю", - зізналася Світлана.

"Не було скандалів та інтриг, які можуть вас зацікавити, просто ми опинилися з різними поглядами на життя та різними цінностями. Але це не каже, що хтось поганий, а хтось хороший, просто ми різні і все", - додала вона.

За словами Світлани, нині між ними не йдеться про романтику. Але Тарас не прагне зберігати з нею дружні стосунки.

"Я до Тараса чудово ставлюся, люблю його як людину, у нас дружні стосунки (ну точніше мені б хотілося з ним дружити, а він поки не сильно зі мною дружить). Але думаю це все справа часу", - зазначи ла Готочкіна.

Більше не секрет: Готочкіна розкрила правду про стосунки з ЦимбалюкомКолишня Цимбалюка зробила заяву про їхні стосунки (скриншот)

Що відомо про стосунки Цимбалюка і Готочкіної

Після розлучення з візажисткою Тіною Антоненко у 2022 році Тарас почав натякати на нові стосунки, і пізніше стало відомо, що він перебуває у романтичних стосунках зі Світланою. У грудні 2023 року актор уперше представив Готочкіну своїм батькам.

Наприкінці 2024 року почали з’являтися чутки про кінець роману актора. Пізніше Тарас взяв участь у романтичному реаліті "Холостяк", де розповів про причини розриву зі Світланою. Але протягом усього часу фани вважали, що пара могла приховувати свої стосунки.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Тарас Цимбалюк Зірки шоу-бізнесу
Новини
США будуть керувати Венесуелою до передачі влади, - Трамп
США будуть керувати Венесуелою до передачі влади, - Трамп
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем