Цимбалюк попрощався у фіналі "Холостяка" з улюбленицею глядачів: як це було

Як почався фінал "Холостяка"

Спочатку дівчата зустрілися після Церемонії троянд. На Настю та Надін чекав неприємний сюрприз, адже вони не знали, що Ірочка залишилася на проєкті.

Фіналістки "Холостяка" (скриншот)

Григорій Решетник розповів учасницям, що вони можуть обрати формат зустрічі з Тарасом. День було поділено на три частини, тож дівчата зробили свій вибір:

сніданок - Надін

обід - Ірочка

вечеря - Настя.

Але це ще не все. Кожна з дівчат мала визначатися з тим, яким саме буде формат зустрічі з Тарасом. Або команда "Холостяка" допоможе з організацією ідеального побачення, але учасниця проведе з Цимбалюком усього півтори години, або ж все доведеться готувати самій - а часу на зустріч буде вдвічі більше.

Ірочка обрала перший варіант - півтори години з актором, але все організує команда. Надін також вирішила не ризикувати. А Настя захотіла все робити самостійно і почастувати Тараса особливою стравою, про яку вона говорила з його мамою.

Тарас думав, що всі дівчата захочуть провести з ним більше часу. І той факт, що лише Настя наважилася на цей крок та не побоялася ризикувати, його вразив.

Сніданок з Надін

Першою до зустрічі з актором готувалася Надін, яка обрала сніданок. Вона не хвилювалася та була впевнена, що все буде добре. Модель пояснила, чому вона обрала варіант з організацією побачення та сказала, що хотіла провести з ним саме "якісний" час. Але Цимбалюк це не дуже зрозумів.

"Я не розумію, чого вона обрала категорію на півтори години", - визнав Тарас.

Надін і Тарас (скриншот)

Все було саме за смаками та побажаннями актора. Навіть піца, яка чекала на пару, була саме такою, яку завжди обирає Тарас. А Надін це не сподобалося, їхні смаки не збігалися. Втім, вони не стали сваритися.

Цимбалюк і Головчук перейшли до відвертих розмов. Вони говорили про те, що їм подобається, як вони люблять проводити час, як розставляють особисті кордони. Надін зізналася, що у неї майже немає друзів.

Фінал "Холостяка" (скриншот)

Окрім цього, Тарас прямо спитав Надін, чи не боїться вона різниці у віці. Актор старший за модель на 9 років, вона часто над цим жартувала. Але виявилося, що ця тема взагалі не турбує учасницю, але Цимбалюк не хотів лише сміятися - він пояснив, що хоче бачити поруч з собою серйозну партнерку.

Також вони говорили про батьків, про стосунки в родинах. А ще Надін і Тарас багато цілувалося.

"Шкода, що так мало часу", - сказала модель.

Надін і Тарас (скриншот)

Тарас також сказав, що не хотів так швидко йти від Надін. Але правила були саме такими, тому їхнє побачення закінчилося.

"Ну реально, чому Надін не обрала три години зі мною тусити?" - обурився Цимбалюк.

Обід з Ірочкою

Зустріч Тараса з учасницею почалася з жартів та обіймів. Вони фліртували і пішли до кімнати, де актор вже снідав з моделлю. Виявилося, Ірочка зраділа, коли побачила Play Station. Вона розділяє хобі Тараса, а ось Надін сказала, що не любить грати.

Ірочка і Тарас (скриншот)

Модель розповіла, чому обрала варіант зі "скороченим" побаченням. Ірочка не встигала підготувати все, що хотіла. Втім, Тарас не засмутився. Він сказав, що йому подобається лежати та "кайфувати" поруч з учасницею.

Цимбалюк і Пономаренко (скриншот)

Ірочка ставила актору питання, які не дуже йому подобалися. Вони здавалися поверхневими. На якийсь час вони зуміли зберегти романтичну атмосферу та ділилися спогадами про свої минулі зустрічі. Але потім модель почала засинати, а Тарас вирішив, що це через те, що їхня розмова була нудною.

Потім учасниця спитала, скільки у них залишилося часу. Це засмутило Цимбалюка, адже він не розумів: вона хоче швидше піти чи все ж прагне насолодитися побаченням й боялася, що воно скоро закінчиться.

"Ми теми висмоктували з повітря", - поскаржився "Холостяк".

Раптово пара почула будильник. Їхня зустріч закінчилася. Ірочка заявила, що була щасливою і побачення їй сподобалося. А ось Тарас не був задоволений.

Вечеря з Настею

Учасниця самостійно приготувала їжу для Тараса, принесла проектор. Герой реаліті був приємно здивований, особливо коли дізнався, що Настя продумала все до дрібниць. Вона запропонувала йому уявити, ніби це не просто зустріч на проєкті, а Цимбалюк нібито повернувся з роботи і вони живуть разом.

Настя і Тарас (скриншот)

"Я дуже оцінив, що ти ініціювала все це", - сказав актор.

Настя купувала всі продукти, навіть взяла в оренду маленький холодильник. "Холостяк" не припиняв казати, що його це все вразило.

Цимбалюк і Половинкіна (скриншот)

Пізніше вони лягли на диван та продовжили розмову вже там. Вони цілувалися, але на цьому зустріч не закінчилася. Настя вигадала цікаве продовження.

На вулиці вона підготувала нову локацію, а ще принесла улюблений десерт Тараса. Також Настя принесла гру, вона та актор відповідали на цікаві питання.

"Мені приємно, вона дійсно жіночна... Ніжна, тактильна", - сказав Цимбалюк.

Настя і Тарас на "Холостяку" (скриншот)

Час швидко закінчився, вони не хотіли прощатися. Але всередині будиночку на пару вже чекали Ірочка та Надін.

Рішення Тараса

Цимбалюк зніяковів, коли побачив всіх учасниць. Він думав, що вони прийдуть пізніше, а він встигне підготуватися до нелегкої розмови - актор має попрощатися з однією з них.

Фінальний випуск "Холостяка" (скриншот)

"Холостяк" приніс дві троянди та сказав, що це максимально важкий вибір. Напруга зростала, дівчата помітно нервували та ревнували.

"Я кльово ставлюся до всіх дівчат, я їх поважаю, вони мені подобаються", - сказав він.

Першою троянду отримала Надін. З нею, сказав актор, "все було зрозуміло".

Другою квітку отримала Настя. Але вона зізналася, що їй не сподобалося, що вона була не першою.

Настя з "Холостяка" (скриншот)

"Між нами з Ірочкою якийсь дитячий вайбік", - сказав Тарас і провів модель до машини.

Учасниця зізналася, що їй було боляче і дуже неприємно. Ірочка була фавориткою глядачів, вона отримувала найбільше компліментів у соцмережах. Але Тарас не відчув з нею справжніх почуттів.

"Так буває, дякую", - сказала Ірочка і поїхала додому.