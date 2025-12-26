Цымбалюк попрощался в финале "Холостяка" с любимицей зрителей: как это было

Как начался финал "Холостяка"

Сначала девушки встретились после Церемонии роз. Настю и Надин ждал неприятный сюрприз, ведь они не знали, что Ирочка осталась на проекте.

Финалистки "Холостяка" (скриншот)

Григорий Решетник рассказал участницам, что они могут выбрать формат встречи с Тарасом. День был разделен на три части, поэтому девушки сделали свой выбор:

завтрак - Надин

обед - Ирочка

ужин - Настя.

Но это еще не все. Каждая из девушек должна была определяться с тем, каким именно будет формат встречи с Тарасом. Либо команда "Холостяка" поможет с организацией идеального свидания, но участница проведет с Цымбалюком всего полтора часа, либо же все придется готовить самой - а времени на встречу будет вдвое больше.

Ирочка выбрала первый вариант - полтора часа с актером, но все организует команда. Надин также решила не рисковать. А Настя захотела все делать самостоятельно и угостить Тараса особенным блюдом, о котором она говорила с его мамой.

Тарас думал, что все девушки захотят провести с ним больше времени. И тот факт, что только Настя решилась на этот шаг и не побоялась рисковать, его поразил.

Завтрак с Надин

Первой к встрече с актером готовилась Надин, которая выбрала завтрак. Она не волновалась и была уверена, что все будет хорошо. Модель объяснила, почему она выбрала вариант с организацией свидания и сказала, что хотела провести с ним именно "качественное" время. Но Цымбалюк это не очень понял.

"Я не понимаю, почему она выбрала категорию на полтора часа", - признал Тарас.

Надин и Тарас (скриншот)

Все было именно по вкусам и пожеланиям актера. Даже пицца, которая ждала пару, была именно такой, которую всегда выбирает Тарас. А Надин это не понравилось, их вкусы не совпадали. Впрочем, они не стали ссориться.

Цымбалюк и Головчук перешли к откровенным разговорам. Они говорили о том, что им нравится, как они любят проводить время, как расставляют личные границы. Надин призналась, что у нее почти нет друзей.

Финал "Холостяка" (скриншот)

Кроме этого, Тарас прямо спросил Надин, не боится ли она разницы в возрасте. Актер старше модели на 9 лет, она часто над этим шутила. Но оказалось, что эта тема вообще не беспокоит участницу, но Цымбалюк не хотел только смеяться - он объяснил, что хочет видеть рядом с собой серьезную партнершу.

Также они говорили о родителях, об отношениях в семьях. А еще Надин и Тарас много целовались.

"Жаль, что так мало времени", - сказала модель.

Надин и Тарас (скриншот)

Тарас также сказал, что не хотел так быстро уходить от Надин. Но правила были именно такими, поэтому их свидание закончилось.

"Ну реально, почему Надин не выбрала три часа со мной тусить?" - возмутился Цымбалюк.

Обед с Ирочкой

Встреча Тараса с участницей началась с шуток и объятий. Они флиртовали и пошли в комнату, где актер уже завтракал с моделью. Оказалось, Ирочка обрадовалась, когда увидела Play Station. Она разделяет хобби Тараса, а вот Надин сказала, что не любит играть.

Ирочка и Тарас (скриншот)

Модель рассказала, почему выбрала вариант с "укороченным" свиданием. Ирочка не успевала подготовить все, что хотела. Впрочем, Тарас не расстроился. Он сказал, что ему нравится лежать и "кайфовать" рядом с участницей.

Цымбалюк и Пономаренко (скриншот)

Ирочка задавала актеру вопросы, которые не очень ему нравились. Они казались поверхностными. На какое-то время они сумели сохранить романтическую атмосферу и делились воспоминаниями о своих прошлых встречах. Но потом модель начала засыпать, а Тарас решил, что это из-за того, что их разговор был скучным.

Затем участница спросила, сколько у них осталось времени. Это расстроило Цымбалюка, ведь он не понимал: она хочет быстрее уйти или все же стремится насладиться свиданием и боялась, что оно скоро закончится.

"Мы темы высасывали из воздуха", - пожаловался "Холостяк".

Внезапно пара услышала будильник. Их встреча закончилась. Ирочка заявила, что была счастливой и свидание ей понравилось. А вот Тарас не был доволен.

Ужин с Настей

Участница самостоятельно приготовила еду для Тараса, принесла проектор. Герой реалити был приятно удивлен, особенно когда узнал, что Настя продумала все до мелочей. Она предложила ему представить, будто это не просто встреча на проекте, а Цымбалюк якобы вернулся с работы и они живут вместе.

Настя и Тарас (скриншот)

"Я очень оценил, что ты инициировала все это", - сказал актер.

Настя покупала все продукты, даже взяла в аренду маленький холодильник. "Холостяк" не прекращал говорить, что его это все впечатлило.

Цимбалюк и Половинкина (скриншот)

Позже они легли на диван и продолжили разговор уже там. Они целовались, но на этом встреча не закончилась. Настя придумала интересное продолжение.

На улице она подготовила новую локацию, а еще принесла любимый десерт Тараса. Также Настя принесла игру, она и актер отвечали на интересные вопросы.

"Мне приятно, она действительно женственная... Нежная, тактильная", - сказал Цымбалюк.

Настя и Тарас на "Холостяке" (скриншот)

Время быстро закончилось, они не хотели прощаться. Но внутри домика пару уже ждали Ирочка и Надин.

Решение Тараса

Цымбалюк смутился, когда увидел всех участниц. Он думал, что они придут позже, а он успеет подготовиться к нелегкому разговору - актер должен попрощаться с одной из них.

Финальный выпуск "Холостяка" (скриншот)

"Холостяк" принес две розы и сказал, что это максимально трудный выбор. Напряжение росло, девушки заметно нервничали и ревновали.

"Я клево отношусь ко всем девушкам, я их уважаю, они мне нравятся", - сказал он.

Первой розу получила Надин. С ней, сказал актер, "все было понятно".

Второй цветок получила Настя. Но она призналась, что ей не понравилось, что она была не первой.

Настя из "Холостяка" (скриншот)

"Между нами с Ирочкой какой-то детский вайбик", - сказал Тарас и провел модель к машине.

Участница призналась, что ей было больно и очень неприятно. Ирочка была фавориткой зрителей, она получала больше всего комплиментов в соцсетях. Но Тарас не ощутил с ней настоящих чувств.

"Так бывает, спасибо", - сказала Ирочка и поехала домой.