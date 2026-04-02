Цих дівчат не зупинити: збірна України з хокею влаштувала розправу на чемпіонаті світу
Жіноча національна команда України здобула впевнену третю перемогу поспіль на світовій першості в дивізіоні IIB. "Синьо-жовті" не залишили шансів збірній Бельгії, завершивши зустріч із рахунком 5:1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
Тріумфальна хода в Гонконзі
Український колектив продовжує демонструвати стовідсотковий результат на турнірі, що цими днями приймає Гонконг.
Після успішних матчів проти мексиканок та новозеландок, підопічні Євгена Аліпова екзаменували бельгійську збірну.
Вже у стартовому ігровому відрізку українки окреслили свою перевагу. Рахунок відкрила Поліна Телегіна, а невдовзі Варвара Ізмайлова зміцнила лідерство.
Попри пропущену шайбу наприкінці періоду, ініціатива залишалася за номінальними господарками льоду.
Шлях до підвищення у класі
У другій та третій двадцятихвилинках "синьо-жовті" лише нарощували тиск. Свої імена до протоколу вписали Валерія Манчак-Єнсен, Тетяна Кириченко та Анастасія Нестеренко.
Підсумкові 5:1 дозволили збірній України одноосібно очолити турнірну таблицю з 9 очками в активі.
Завдяки цьому успіху наша команда офіційно убезпечила себе від вильоту, достроково зберігши прописку в поточному дивізіоні. Головною метою залишається перша сходинка, яка дає право на підвищення до дивізіону IIA у 2027 році.
Календар вирішальних ігор
Наступне випробування чекає на українок вже у п'ятницю, 3 квітня. Суперницями стануть господарки льоду - збірна Гонконгу.
Цей поєдинок розпочнеться о 14:30 за київським часом і може стати визначальним у боротьбі за золоті нагороди групи.
Турнірне становище (Дивізіон IIB):
- Україна - 9 очок (3 матчі)
- Гонконг - 6 (2)
- Литва - 6 (3)
- Мексика - 3 (2)
- Бельгія - 0 (3)
- Нова Зеландія - 0 (3)
