Этих девушек не остановить: сборная Украины по хоккею устроила расправу на чемпионате мира
Женская национальная команда Украины одержала уверенную третью победу подряд на мировом первенстве в дивизионе IIB. "Сине-желтые" не оставили шансов сборной Бельгии, завершив встречу со счетом 5:1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Триумфальное шествие в Гонконге
Украинский коллектив продолжает демонстрировать стопроцентный результат на турнире, который в эти дни принимает Гонконг.
После успешных матчей против мексиканок и новозеландок, подопечные Евгения Алипова экзаменовали бельгийскую сборную.
Уже в стартовом игровом отрезке украинки обозначили свое преимущество. Счет открыла Полина Телегина, а вскоре Варвара Измайлова укрепила лидерство.
Несмотря на пропущенную шайбу в конце периода, инициатива оставалась за номинальными хозяйками льда.
Путь к повышению в классе
Во второй и третьей двадцатиминутках "сине-желтые" только наращивали давление. Свои имена в протокол вписали Валерия Манчак-Енсен, Татьяна Кириченко и Анастасия Нестеренко.
Итоговые 5:1 позволили сборной Украины единолично возглавить турнирную таблицу с 9 очками в активе.
Благодаря этому успеху наша команда официально обезопасила себя от вылета, досрочно сохранив прописку в текущем дивизионе. Главной целью остается первая ступенька, которая дает право на повышение в дивизион IIA в 2027 году.
Календарь решающих игр
Следующее испытание ждет украинок уже в пятницу, 3 апреля. Соперницами станут хозяйки льда - сборная Гонконга.
Этот поединок начнется в 14:30 по киевскому времени и может стать определяющим в борьбе за золотые награды группы.
Турнирное положение (Дивизион IIB):
- Украина - 9 очков (3 матча)
- Гонконг - 6 (2)
- Литва - 6 (3)
- Мексика - 3 (2)
- Бельгия - 0 (3)
- Новая Зеландия - 0 (3)
