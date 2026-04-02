Этих девушек не остановить: сборная Украины по хоккею устроила расправу на чемпионате мира

14:13 02.04.2026 Чт
Одна за другой: украинские хоккеистки штампуют рекорды в Гонконге. Кто стал героиней дня?
aimg Екатерина Урсатий
Женская сборная Украины по хоккею (фото: Федерация хоккея Украины)

Женская национальная команда Украины одержала уверенную третью победу подряд на мировом первенстве в дивизионе IIB. "Сине-желтые" не оставили шансов сборной Бельгии, завершив встречу со счетом 5:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Триумфальное шествие в Гонконге

Украинский коллектив продолжает демонстрировать стопроцентный результат на турнире, который в эти дни принимает Гонконг.

После успешных матчей против мексиканок и новозеландок, подопечные Евгения Алипова экзаменовали бельгийскую сборную.

Уже в стартовом игровом отрезке украинки обозначили свое преимущество. Счет открыла Полина Телегина, а вскоре Варвара Измайлова укрепила лидерство.

Несмотря на пропущенную шайбу в конце периода, инициатива оставалась за номинальными хозяйками льда.

Путь к повышению в классе

Во второй и третьей двадцатиминутках "сине-желтые" только наращивали давление. Свои имена в протокол вписали Валерия Манчак-Енсен, Татьяна Кириченко и Анастасия Нестеренко.

Итоговые 5:1 позволили сборной Украины единолично возглавить турнирную таблицу с 9 очками в активе.

Благодаря этому успеху наша команда официально обезопасила себя от вылета, досрочно сохранив прописку в текущем дивизионе. Главной целью остается первая ступенька, которая дает право на повышение в дивизион IIA в 2027 году.

Календарь решающих игр

Следующее испытание ждет украинок уже в пятницу, 3 апреля. Соперницами станут хозяйки льда - сборная Гонконга.

Этот поединок начнется в 14:30 по киевскому времени и может стать определяющим в борьбе за золотые награды группы.

Турнирное положение (Дивизион IIB):

  1. Украина - 9 очков (3 матча)
  2. Гонконг - 6 (2)
  3. Литва - 6 (3)
  4. Мексика - 3 (2)
  5. Бельгия - 0 (3)
  6. Новая Зеландия - 0 (3)

