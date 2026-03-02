"Цей сон" заспівають 50 зірок: все про грандіозний концерт у Києві

Все про концерт пам'яті Степана Гіги

Головна концертна арена країни прийме подію загальноукраїнського значення, яка станесимволом вдячності, єдності та живої музичної памʼяті.

Артисти зійдуться на одній сцені, щоб виконати знакові хіти Степана Гіги - "Цей сон", "Яворина", "Золото Карпат" та інші у спеціально підготовлених сучасних аранжуваннях. Це дозволить зберегти дух оригіналу й водночас відкрити творчість легенди новому поколінню слухачів.

Концерт пам’яті Степана Гіги обіцяє стати справжнім вечором національної музичної памʼяті, де єдність поколінь поєднається із живим виконанням пісень, що вже давно стали народними.

Понад 50 зірок зійдуться на концерті пам'яті Гіги (фото надане пресслужбою артиста)

У зірковому складі учасників заявлені:

Степан Гіга-молодший

Квітослава Гіга

FIINKA

Volkanov

VIP Тернопіль

Віктор Бронюк (ТІК)

Вася Харизма

Артем Пивоваров

alyona alyona

Роман Скорпіон

Вася Байдак

МʼЯТА

Наталія Бучинська

LADA

TVORCHI

Лісапетний Батальйон

Оля Цибульська

Михайло Грицкан

Анна Буткевич

Олена Тополя

Ансамбль Кралиці

Піккардійська Терція

Ivan Navi

Ніколас Карма

ХАС

Геля Зозуля та багато інших виконавців.

Квитки на цей унікальний вечір пам'яті вже доступні у продажу на сайті Kontramarka. Їхня вартість стартує від 890 грн.

Нагадаємо, Степан Гіга народився в селі Білки на Закарпатті. Він став культовою постаттю української естради, композитором та виконавцем (ліричний тенор).

Звання Заслуженого артиста України він отримав у 1998 році, а у 2002 році став Народнимартистом України.

У 1995 році вийшов його перший сольний альбом "Друзі мої", а згодом артист створив власну студію звукозапису "GIGARecords".

Його творчість назавжди залишиться фундаментом сучасної української музичної культури.

Легендарний співак пішов з життя 12 грудня 2025 року у віці 66 років. Останні тижні свогожиття артист провів у реанімації у Львові.

Причиною смерті стали важкі ускладнення, спричинені вірусною інфекцією на тліцукрового діабету, на який співак хворів тривалий час.

Попри зусилля лікарів, які навіть змушені були піти на ампутацію ноги задля порятунку життя артиста, хвороба виявилася сильнішою.