"Цей сон" заспівають 50 зірок: все про грандіозний концерт у Києві

28 березня у київському Палаці Спорту відбудеться масштабна подія, що має всі шансистати головним музичним шоу весни - концерт пам’яті Степана Гіги. Понад 50 відомихукраїнських артистів об’єднаються, щоб вшанувати легенду естради.
РБК-Україна розповідає більше про грандіозне шоу, де хіти, що стали частиноюнаціонального культурного коду, отримають нове життя.
Головна концертна арена країни прийме подію загальноукраїнського значення, яка станесимволом вдячності, єдності та живої музичної памʼяті.
Артисти зійдуться на одній сцені, щоб виконати знакові хіти Степана Гіги - "Цей сон", "Яворина", "Золото Карпат" та інші у спеціально підготовлених сучасних аранжуваннях. Це дозволить зберегти дух оригіналу й водночас відкрити творчість легенди новому поколінню слухачів.
Концерт пам’яті Степана Гіги обіцяє стати справжнім вечором національної музичної памʼяті, де єдність поколінь поєднається із живим виконанням пісень, що вже давно стали народними.
У зірковому складі учасників заявлені:
Квитки на цей унікальний вечір пам'яті вже доступні у продажу на сайті Kontramarka. Їхня вартість стартує від 890 грн.
Нагадаємо, Степан Гіга народився в селі Білки на Закарпатті. Він став культовою постаттю української естради, композитором та виконавцем (ліричний тенор).
Звання Заслуженого артиста України він отримав у 1998 році, а у 2002 році став Народнимартистом України.
У 1995 році вийшов його перший сольний альбом "Друзі мої", а згодом артист створив власну студію звукозапису "GIGARecords".
Його творчість назавжди залишиться фундаментом сучасної української музичної культури.
Легендарний співак пішов з життя 12 грудня 2025 року у віці 66 років. Останні тижні свогожиття артист провів у реанімації у Львові.
Причиною смерті стали важкі ускладнення, спричинені вірусною інфекцією на тліцукрового діабету, на який співак хворів тривалий час.
Попри зусилля лікарів, які навіть змушені були піти на ампутацію ноги задля порятунку життя артиста, хвороба виявилася сильнішою.
