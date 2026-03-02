"Цей сон" споют 50 звезд: все о грандиозном концерте в Киеве

Все о концерте памяти Степана Гиги

Главная концертная арена страны примет событие всеукраинского значения, которое станет символом благодарности, единства и живой музыкальной памяти.

Артисты сойдутся на одной сцене, чтобы исполнить знаковые хиты Степана Гиги - "Цей сон", "Яворина", "Золото Карпат" и другие в специально подготовленных современных аранжировках.Это позволит сохранить дух оригинала и одновременно открыть творчество легенды новому поколению слушателей.

Концерт памяти Степана Гиги обещает стать настоящим вечером национальной музыкальной памяти, где единство поколений сочетается с живым исполнением песен, которые уже давно стали народными.

Более 50 звезд сойдутся на концерте памяти Гиги (фото предоставлено пресс-службой артиста)

В звездном составе участников заявлены:

Степан Гига-младший

Квитослава Гига

FIINKA

Volkanov

VIP Тернополь

Виктор Бронюк (ТИК)

Вася Харизма

Артем Пивоваров

alyona alyona

Роман Скорпион

Вася Байдак

МЯТА

Наталья Бучинская

LADA

TVORCHI

Лисапетный Батальон

Оля Цибульская

Михаил Грицкан

Анна Буткевич

Елена Тополя

Ансамбль Кралицы

Пиккардийская Терция

Иван Нави

Николас Карма

ХАС

Геля Зозуля и многие другие исполнители.

Билеты на этот уникальный вечер памяти уже доступны в продаже на сайте Kontramarka. Их стоимость стартует от 890 грн.

Напомним, Степан Гига родился в селе Белки на Закарпатье. Он стал культовой фигурой украинской эстрады, композитором и исполнителем (лирический тенор).

Звание Заслуженного артиста Украины он получил в 1998 году, а в 2002 году стал Народным артистом Украины.

В 1995 году вышел его первый сольный альбом "Друзья мои", а впоследствии артист создал собственную студию звукозаписи "GIGARecords".

Его творчество навсегда останется фундаментом современной украинской музыкальной культуры.

Легендарный певец ушел из жизни 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет. Последние недели своей жизни артист провел в реанимации во Львове.

Причиной смерти стали тяжелые осложнения, вызванные вирусной инфекцией на фоне сахарного диабета, которым певец болел длительное время.

Несмотря на усилия врачей, которые даже вынуждены были пойти на ампутацию ноги ради спасения жизни артиста, болезнь оказалась сильнее.