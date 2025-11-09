"Це впливає на моральний стан". Рекордсмен "Динамо" заговорив про відхід з команди

"Є сенс піти в оренду"

За словами гравця, перехід із юнацького футболу до дорослого рівня є непростим кроком, тому варто набратися досвіду в іншій команді.

"Майбутнє в "Динамо"? Станом на зараз я не можу чітко відповісти на це питання. Ми не знаємо, як ситуація розвиватиметься надалі. Проте, якщо спроектувати поточний стан справ на майбутнє, то, можливо, є сенс піти в оренду і набиратися досвіду та ігрової практики. І вже через пів року або рік, ставши сильнішим, повернутися до "Динамо" і боротися за місце в основі", - зазначив форвард.

Складність гри з дорослими

Він підкреслив, що головні проблеми у переході до основного складу – не лише у фізичних вимогах, а й у психологічному аспекті.

"Дуже складно плавно перейти з юнацького футболу в дорослий. Там зовсім інші швидкості, навантаження і розуміння гри. Важко не стільки у фізичному плані, скільки ментально. Бо ти граєш із дорослими і боїшся десь помилитися – неправильно прийняти м'яч, наприклад. І починаєш думати, що скажуть досвідчені партнери. Це впливає на моральний стан, тому треба вміти спокійно реагувати і швидше адаптуватися до нових реалій", - поділився Матвій.

Рекорд Пономаренка

Зазначимо, що наприкінці жовтня Пономаренко встановив бомбардирський рекорд чемпіонату України U-19.

Оформивши дубль у ворота юнацької команди "Шахтаря", він вийшов на перше місце серед бомбардирів турніру за історію, маючи в активі 46 голів.

Втім, на дорослому рівні справи в нього йдуть не так успішно.

Після дебюту за першу команду у листопаді 2023 року, форвард з'являвся в складі "Динамо" лише в 19-ти матчах, забивши в них два голи.