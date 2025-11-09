"Это влияет на моральное состояние". Рекордсмен "Динамо" заговорил об уходе из команды

"Есть смысл уйти в аренду"

По словам игрока, переход из юношеского футбола во взрослый уровень является непростым шагом, поэтому стоит набраться опыта в другой команде.

"Будущее в "Динамо"? По состоянию на сейчас я не могу четко ответить на этот вопрос. Мы не знаем, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Тем не менее, если спроектировать текущее положение дел на будущее, то, возможно, есть смысл уйти в аренду и набираться опыта и игровой практики. И уже через полгода или год, став сильнее, вернуться в "Динамо" и бороться за место в основе", - отметил форвард.

Сложность игры со взрослыми

Он подчеркнул, что главные проблемы в переходе в основной состав - не только в физических требованиях, но и в психологическом аспекте.

"Очень сложно плавно перейти из юношеского футбола во взрослый. Там совсем другие скорости, нагрузки и понимание игры. Трудно не столько в физическом плане, сколько ментально. Потому что ты играешь со взрослыми и боишься где-то ошибиться - неправильно принять мяч, например. И начинаешь думать, что скажут опытные партнеры. Это влияет на моральное состояние, поэтому надо уметь спокойно реагировать и быстрее адаптироваться к новым реалиям", - поделился Матвей.

Рекорд Пономаренко

Отметим, что в конце октября Пономаренко установил бомбардирский рекорд чемпионата Украины U-19.

Оформив дубль в ворота юношеской команды "Шахтера", он вышел на первое место среди бомбардиров турнира за историю, имея в активе 46 голов.

Впрочем, на взрослом уровне дела у него идут не так успешно.

После дебюта за первую команду в ноябре 2023 года, форвард появлялся в составе "Динамо" лишь в 19-ти матчах, забив в них два гола.