ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Это убило мою маму". Принц Гарри признался, почему не хотел быть частью монархии

16:04 17.04.2026 Пт
3 мин
Болезненная потеря в юном возрасте существенно изменила взгляды принца к своему статусу
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Это убило мою маму". Принц Гарри признался, почему не хотел быть частью монархии Принц Гарри (фото: Getty Images)

Принц Гарри выступил с эмоциональной речью на саммите InterEdge в Австралии. В ней он признался, что после потери матери долгое время не мог принять свою роль в королевской семье.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео Page Six в YouTube.

Что сказал принц Гарри о потере мамы

Он говорил о психическом здоровье, стрессе и ощущении потери контроля в разные периоды жизни. В частности, во время беседы с местным бизнесменом он вспомнил, как смерть принцессы Дианы повлияла на его детство.

"После смерти мамы, незадолго до моего 13-го дня рождения, я сказал себе: "Я не хочу эту работу. Я не хочу эту роль". Куда бы это ни вело, мне это не нравится. Это убило мою маму, и я был категорически против этого", - поделился он.

Со временем позиция Гарри изменилась. Он понял, что может использовать свое влияние во благо.

"В конце концов я осознал: "Минутку, а если бы на моем месте оказался другой человек, как бы он использовал эту платформу, свои способности и соответствующие ресурсы, чтобы изменить мир к лучшему?" - сказал он.

&quot;Это убило мою маму&quot;. Принц Гарри признался, почему не хотел быть частью монархииПринцесса Диана (фото: Getty Images)

Кроме того, была еще одна важная мотивация, которая заставила изменить взгляды.

"Что моя мама хотела бы, чтобы я делал?" Тогда я понял: "Ого, на самом деле помогая другим, я помогаю и себе" - заметил Гарри.

Для него благотворительность стала "лекарством", которое заряжает энергией.

"Это может быть очень утомительно, когда ты суетишься, пытаясь уделить как можно больше времени и энергии другим. Но, безусловно, для меня и моей жены работа, которую мы делаем, приносит нам истинное удовольствие", - добавил он.


Что известно о смерти принцессы Дианы

Напомним, принцесса Диана трагически погибла в результате травм, полученных в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года.

Mercedes, в котором она находилась вместе с возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в столб тоннеля Пон-де-Альма при попытке оторваться от папарацци на большой скорости. Единственным выжившим в аварии стал охранник Тревор Рис-Джонс.

По данным следствия, официальной причиной трагедии стала халатность водителя Анри Поля, в организме которого нашли недопустимую норму алкоголя и следы антидепрессантов.

Гарри не скрывал, что после смерти матери имел психологические проблемы, в частности долго подавлял свои чувства, что влияло не только на личную жизнь, но и работу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
