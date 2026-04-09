Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Це важко прийняти". Зірка "Кріпосної" зізнався, чи готовий до мобілізації в Україні

19:44 09.04.2026 Чт
Актор, який родом з Білорусі, поділився, чи піде на фронт у випадку отримання громадянства
aimg Сюзанна Аль Маріді
Актор із Білорусі Олексій Яровенко давно живе та працює в Україні. Тут народилися його сини та продовжується кар'єра. У новому інтерв'ю він прямо відповів, чи піде захищати країну у разі отримання громадянства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розмову актора з Аліною Доротюк.

Що сказав Яровенко про своє громадянство

Актор, який прославився роботою у серіалі "Кріпосна" та новим фільмом "Бачу тебе" розповів, з якими документами проживає в Україні. Він продовжує працювати в країні та підтримувати народ у боротьбі з РФ.

За словами зірки, у нього є посвідка на постійне місце проживання. А от термін білоруського паспорта закінчився.

"Вона (посвідка - ред) дійсна, а от білоруський паспорт закінчився в 2022 році. Я хотів в лютому піти продовжити, але сталося повномасштабне вторгнення і посольство виїхало", - розповів він.

Олексій думав про отримання українського громадянства, але наразі це дуже складно.

"Звісно, так, я подавав документи на громадянство України, але мою справу навіть не розглядали. Тому зараз на території України я перебуваю законно, але білоруський національний паспорт закінчився", - сказав він.

Щодо дітей, то вони народилися в Києві і є українцями. Актор виховує синів Данила і Гліба, яким 4 і 2 роки. Вони народилися у шлюбі з дружиною, акторкою Ольгою.

“Вони - українці. І головне - вони кияни. Просто я народився в столиці і вони народилися в столиці. Це для мене дуже класно", - поділився він.

&quot;Це важко прийняти&quot;. Зірка &quot;Кріпосної&quot; зізнався, чи готовий до мобілізації в УкраїніЯровенко розповів про своє громадянство (фото: instagram.com/jaravienka)

Чи готовий піти на фронт

Не оминув зірка "Кріпосної" і тему мобілізації в Україні. На питання, чи готовий захищати країну у випадку набуття громадянства і можливості отримання повістки, відповів чесно.

"Це та відповідальність, яку мають брати на себе чоловіки. В мене хлопчики, вони - українці. Не знаю, скільки буде продовжуватися війна. Це питання відкрите. Думаю, якщо прийде час, то так", - сказав він.

На уточнення, чи готовий піти на фронт, Яровенко зрештою дав ствердну відповідь.

"Важко сказати. Я знаю, що це обовʼязок. Це важко прийняти. Але я вмію нести відповідальність і знаю, що це таке. Якщо я отримаю громадянство, так”, - підсумував актор.

