Син Довженка розкрив, скільки заробляє: "Не відчуваю себе заможним"

17:49 09.04.2026 Чт
Актор зізнався, чи продовжує отримувати фінансову допомогу від батьків
Сюзанна Аль Маріді
Іван Довженко (скриншот)

Іван Довженко, який прославився ролями у фільмах "Мавка. Справжній міф" та "На драйві", поділився подробицями про свої заробітки. Він зізнався, скільки платить за навчання в театральному та чи отримує допомогу від зіркових батьків.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар актора "Ранку у великому місті".

Більше цікавого: Іван Довженко розповів про спілкування з вітчимом і нареченою тата

Що Іван Довженко розповів про заробітки та витрати

22-річний актор працює в театрі Франка, продовжує навчання на магістратурі в університеті імені Карпенка-Карого, а також може похизуватися кількома успішними роботами в кіно та серіалах.

Втім, до списку заможних людей він себе не відносить. Усе через вартість навчання, за яке доводиться віддавати чималу суму.

"Я плачу контракт більше 100 тисяч гривень Карпенка-Карому на рік. Я не відчуваю себе заможним студентом. В плані заможності як професійності, то так, я вдячний долі за те, що маю", - поділився він.

Водночас Іван зізнався, чи допомогають батьки оплачувати навчання.

"Допомагають батьки і щось сам. Я не зможу 100 тисяч зараз ще потягнути", - розповів він.

Актор також зізнався, скільки зароблає щомісяця. Доходи залежать від проєкту.

"Це менше 20 тисяч гривень. А іноді буває і більше. Це як вийде, що за проєкт або вистава. Мій перший проєкт коштував 4 тисячі за один знімальний день. І я був, чесно, дуже щасливий", - сказав він.


Що відомо про родину Довженка

Нагадаємо, Іван - син В'ячеслава Довженка та Ксенії Баші. Актори розлучилися у 2018 році. У них також є син Василь.

Нині мама юнака щаслива у шлюбі з актором Олександром Форманчуком, з яким виховує спільну доньку Лелю.

Тим часом батько готується до весілля з молодшою на 20 років художницею по костюмах Світланою.

Раніше хлопець розповідав, що підтримує гарні стосунки з обраницею тата та своїм вітчимом.

Дивіться також інтерв'ю В'ячеслава Довженка для РБК-Україна LIFE про стосунки з Богданом Ступкою, роботу з сином, конкуренцію з ексдружиною та ставлення рідних до нареченої.

Ще більше цікавого:

В'ячеслав Довженко здивував зізнанням про заробітки

Актор Федінчик зізнався, скільки витрачає на життя в Києві

Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори Зірки
Новини
Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою