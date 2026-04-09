"Это трудно принять". Звезда "Кріпосної" признался, готов ли к мобилизации в Украине

Актер из Беларуси Алексей Яровенко давно живет и работает в Украине. Здесь родились его сыновья и продолжается карьера. В новом интервью он прямо ответил, пойдет ли защищать страну в случае получения гражданства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разговор актера с Алиной Доротюк.

Что сказал Яровенко о своем гражданстве

Актер, который прославился работой в сериале "Кріпосна" и новым фильмом "Бачу тебе" рассказал, с какими документами проживает в Украине. Он продолжает работать в стране и поддерживать народ в борьбе с РФ.

По словам звезды, у него есть вид на постоянное место жительства. А вот срок белорусского паспорта закончился.

"Он (вид - ред) действителен, а вот белорусский паспорт закончился в 2022 году. Я хотел в феврале пойти продлить, но произошло полномасштабное вторжение и посольство выехало", - рассказал он.

Алексей думал о получении украинского гражданства, но сейчас это очень сложно.

"Конечно, да, я подавал документы на гражданство Украины, но мое дело даже не рассматривали. Поэтому сейчас на территории Украины я нахожусь законно, но белорусский национальный паспорт закончился", - сказал он.

Что касается детей, то они родились в Киеве и являются украинцами. Актер воспитывает сыновей Даниила и Глеба, которым 4 и 2 года. Они родились в браке с женой, актрисой Ольгой.

"Они - украинцы. И главное - они киевляне. Просто я родился в столице и они родились в столице. Это для меня очень классно", - поделился он.

Готов ли пойти на фронт

Не обошел звезда "Кріпосної" и тему мобилизации в Украине. На вопрос, готов ли защищать страну в случае получения гражданства и возможности получения повестки, ответил честно.

"Это та ответственность, которую должны брать на себя мужчины. У меня мальчики, они - украинцы. Не знаю, сколько будет продолжаться война. Этот вопрос открытый. Думаю, если придет время, то да", - сказал он.

На уточнение, готов ли пойти на фронт, Яровенко в конце концов дал утвердительный ответ.

"Трудно сказать. Я знаю, что это обязанность. Это трудно принять. Но я умею нести ответственность и знаю, что это такое. Если я получу гражданство, да", - подытожил актер.