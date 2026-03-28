Це треба бачити: зірка стрибків з трампліна встановила неймовірний світовий рекорд (відео)

Домінування словенців

Під час другої серії тренувальних стрибків на польотному трампліні Превц вдалося вилетіти на позначку 242.5 метра. Цей показник став новим світовим рекордом серед жінок. Словенка покращила власний результат, встановлений минулого сезону (236 метрів).

Цікаво, що родина Превців домінує в цій дисципліні: брат Ніки, Домен Превц, утримує чоловічий рекорд (254.5 метра), також встановлений у Планиці.

Топ–5 світових рекордів серед жінок:

Ніка Превц (Словенія) – 242.5 метра (березень 2026 року) Ніка Превц (Словенія) – 236 метрів (березень 2025 року) Сільє Опсет (Норвегія) – 230.5 метра (березень 2024 року) Емі Клімец (Словенія) – 226 метрів (березень 2023 року) Александрія Лаутіт (Канада) – 222 метри (березень 2023 року)

Що відомо про рекордсменку

21-річна словенка є однією з найуспішніших стрибунок сучасності. На Олімпійських іграх-2026 вона виборола "золото" у командному міксті, а також стала срібною та бронзовою призеркою в особистих змаганнях.

Окрім олімпійських успіхів, спортсменка достроково здобула третій поспіль Великий кришталевий глобус – як переможниця Кубка світу. За цим показником вона зрівнялася з легендами свого виду спорту – поляком Адамом Малишем та норвежкою Марен Лундбю.