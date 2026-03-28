Это надо видеть: звезда прыжков с трамплина установила невероятный мировой рекорд (видео)

Доминирование словенцев

Во время второй серии тренировочных прыжков на полётном трамплине Превц удалось вылететь на отметку 242.5 метра. Этот показатель стал новым мировым рекордом среди женщин. Словенка улучшила собственный результат, установленный в прошлом сезоне (236 метров).

Интересно, что семья Превц доминирует в этой дисциплине: брат Ники, Домен Превц, удерживает мужской рекорд (254.5 метра), также установленный в Планице.

Топ-5 мировых рекордов среди женщин:

Ника Превц (Словения) - 242.5 метра (март 2026 года) Ника Превц (Словения) - 236 метров (март 2025 года) Силье Опсет (Норвегия) - 230.5 метра (март 2024 года) Эми Климец (Словения) - 226 метров (март 2023 года) Александрия Лаутит (Канада) - 222 метра (март 2023 года)

Что известно о рекордсменке

21-летняя словенка является одной из самых успешных прыгуний современности. На Олимпийских играх-2026 она завоевала "золото" в командном миксте, а также стала серебряным и бронзовым призером в личных соревнованиях.

Кроме олимпийских успехов, спортсменка досрочно получила третий подряд Большой хрустальный глобус - как победительница Кубка мира. По этому показателю она сравнялась с легендами своего вида спорта - поляком Адамом Малышем и норвежкой Марен Лундбю.