"Це не та ситуація": Ед Ширан раптово заявив, що покинув Warner Music

Вихід з Warner Music - що про це відомо

У своїй емоційній заяві Ед Ширан пояснив, що такі гучні зміни пов'язані не з образами чи професійними суперечками, а з особистим переосмисленням життя. Артист зізнався, що давно відчував потребу змінити підхід до кар'єри.

"Я був підлітком, коли починав цей шлях. Зараз я батько двох дітей і відчуваю, що настав час для нового етапу. Це не та ситуація типу "незадоволений артист залишає лейбл", - пояснив співак.

Музикант також додав, що за роки співпраці з лейблом він ніби перетворився з простого автора пісень, який виступає у пабах, на глобальну попзірку зі стадіонними турами.

"Хоча такий успіх був захопливим, він водночас став величезним викликом", - додав Ширан.

Водночас артист наголосив: двері для співпраці з Warner залишаються відкритими й надалі. Ба більше, його культовий музичний каталог і надалі випускатиметься компанією.

15 років кар'єрного життя

Співпраця Еда Ширана та Warner Music Group почалася ще делкого 2011 року.

За цей час співак, без перебільшень, став одним із найуспішніших артистів планети. Разом із Warner він продав понад 170 мільйонів альбомів у світі, набрав 126 мільярдів стрімів і понад 38 мільярдів переглядів на YouTube. До Spotify Billions Club увійшли одразу 14 його пісень.

У Великій Британії співак отримав 13 синглів №1 та дев'ять альбомів №1, а також десятки платинових сертифікацій. Саме в період співпраці з Warner світ почув такі мегахіти, як "Shape of You", "Perfect", "Thinking Out Loud" і "Bad Habits".

Керівник "Atlantic UK" Ed Howard, який свого часу підписав контракт із Шираном, назвав артиста "музичною іконою" та зізнався, що пишається можливістю бути частиною його історії.

Які ще зірки працюють із Warner Music

Warner Music Group залишається одним із найвпливовіших музичних гігантів світу. З компанією співпрацюють десятки світових знаменитостей, серед яких Дуа Ліпа, Бруно Мас, "Coldplay", Cardi B та "Muse".

Попри відхід Ширана, у Warner вже заявили, що продовжать підтримувати його творчість і зберігати музичну спадщину артиста для наступних поколінь слухачів.