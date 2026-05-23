"Это не та ситуация": Эд Ширан внезапно заявил, что покинул Warner Music

15:03 23.05.2026 Сб
3 мин
Певец сотрудничал с известным музыкальным лейблом долгих 15 лет
Крижанівська Наталя
Эд Ширан (фото: Getty Images)

Известный английский певец и автор песен Эд Ширан принял неожиданное решение выйти из Warner Music Group. Сотрудничество с лейблом, в результате которого было создано десятков мировых хитов и рекордных продаж, длилось 15 лет.

РБК-Украина со ссылкой на Musicweek, расскажет детали такого решения и объяснит, что именно спровоцировало певца на такой важный и трудный шаг.

Уход из Warner Music - что об этом известно

В своем эмоциональном заявлении Эд Ширан объяснил, что такие громкие изменения связаны не с обидами или профессиональными спорами, а с личным переосмыслением жизни. Артист признался, что давно чувствовал потребность изменить подход к карьере.

"Я был подростком, когда начинал этот путь. Сейчас я отец двоих детей и чувствую, что пришло время для нового этапа. Это не та ситуация типа "недовольный артист покидает лейбл", - пояснил певец.

Музыкант также добавил, что за годы сотрудничества с лейблом он будто превратился из простого автора песен, выступающего в пабах, в глобальную поп-звезду со стадионными турами.

"Хотя такой успех был захватывающим, он одновременно стал огромным вызовом", - добавил Ширан.

В то же время артист подчеркнул: двери для сотрудничества с Warner остаются открытыми и в дальнейшем. Более того, его культовый музыкальный каталог и в дальнейшем будет выпускаться компанией.

Эд Ширан покидает свой лейбл (фото: іnstagram.com/teddysphotos)

15 лет карьерной жизни

Сотрудничество Эда Ширана и Warner Music Group началось еще в 2011 году.

За это время певец, без преувеличений, стал одним из самых успешных артистов планеты. Вместе с Warner он продал более 170 миллионов альбомов в мире, набрал 126 миллиардов стримов и более 38 миллиардов просмотров на YouTube. В Spotify Billions Club вошли сразу 14 его песен.

В Великобритании певец получил 13 синглов №1 и девять альбомов №1, а также десятки платиновых сертификаций. Именно в период сотрудничества с Warner мир услышал такие мегахиты, как "Shape of You", "Perfect", "Thinking Out Loud" и "Bad Habits".

Руководитель "Atlantic UK" Ed Howard, который в свое время подписал контракт с Шираном, назвал артиста "музыкальной иконой" и признался, что гордится возможностью быть частью его истории.

Эд Ширан перед выходом на сцену (фото: instagram.com/teddysphotos)

Какие еще звезды работают с Warner Music

Warner Music Group остается одним из самых влиятельных музыкальных гигантов мира. С компанией сотрудничают десятки мировых знаменитостей, среди которых Дуа Липа, Бруно Мас, "Coldplay", Cardi B и "Muse".

Несмотря на уход Ширана, в Warner уже заявили, что продолжат поддерживать его творчество и сохранять музыкальное наследие артиста для следующих поколений слушателей.

