Головна » Розваги » Шоу бізнес

Тома Гарді несподівано звільнили з "MobLand" Гая Річі: причина здивує

09:34 23.05.2026 Сб
3 хв
Paramount вирішив не продовжувати контракт з актором у третьому сезоні картини
Крижанівська Наталя
Тома Гарді несподівано звільнили з "MobLand" Гая Річі: причина здивує Актор Том Гарді (фото: Getty Images)
Стало відомо, що Том Гарді більше не з'явиться у кримінальному серіалі "MobLand", продюсером якого є Гай Річі. Актора усунули від проєкту через доволі вагому причину.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Dailymail.

Звільнення Гарді - деталі

48-річний зірковий актор фільмів "Веном", "Бетмен" та "Шалений Макс" виконував у кримінальній драмі "MobLand" роль фіксера Гаррі Да Соузи. Однак, під час роботи над другим сезоном картини він регулярно запізнювався на знімальний майданчик, вимагав змінювати репліки "під себе" та навіть надсилав власні правки до сценарію без погодження з командою.

Крім того, Том був незадоволений тим, що сюжет серіалу дедалі більше концентрувався на персонажах його зіркових колег - Хелен Міррен і Пірса Броснана.

Особливо складними стали його стосунки з продюсером Джезом Баттервортом, конфлікти між ними, за чутками, дійшли до погроз піти з проєкту.

Том Гарді (фото: instagram.com/tomhardy)

В результаті, продюсери більше не змогли терпіти таку провокативну поведінку Гарді і вирішили відмовитися від зйомок із ним у третьому сезоні популярного серіалу.

Не перший конфлікт

Як відомо, конфлікт на знімальному майданчику "MobLand" далеко не перший у кар'єрі Гарді. Ще під час зйомок "Шаленого Макса" (2015 рік) він посварився з іншою акторкою Шерліз Терон через постійні запізнення. Пізніше зірка особисто визнавав, що був "надто напруженим" і що його колега "заслуговувала на кращого партнера".

Важливо підкреслити, що, попри скандальні повідомлення, офіційного підтвердження щодо звільнення Гарді у Paramount+ чи представників актора поки оприлюднено не було. Водночас інсайдери стверджують, що студія вже прийняла остаточне рішення щодо подальшої долі актора, а точніше його відсутності в третьому сезоні "MobLand.

Том Гарді (фото: instagram.com/tomhardy)

Що ще нового у житті Гарді

Останнім часом голлівудський актор дедалі частіше говорить не лише про нові ролі, а й про серйозні проблеми зі здоров’ям. В останніх своїх інтерв’ю він зізнався, що "роки виснажливих зйомок, складних трюків і фізичних трансформацій далися взнаки" і його тіло почало "буквально розсипатися".

Гарді вже переніс дві операції на колінах, а також страждає від грижі міжхребцевого диска, ішіасу та плантарного фасциїту - хронічного болю у стопі. Крім того, він потягнув сухожилля у стегні, через що постійно відчуває дискомфорт під час фізичних навантажень.

Актор не приховує, що всі ці травми стали наслідком багатьох років роботи у бойовиках та інтенсивної підготовки до ролей. Для фільмів Том регулярно набирає або скидає вагу, проходить важкі тренування та виконує складні сцени, що поступово позначилося на організмі.

