"Діагностовано депресію". Хільська відверто про стан доньки після втрати батька

19:30 16.04.2026 Чт
3 хв
Акторка зізналася, як її дочка проживає зигабель рідної людини та адаптується до життя в умовах війни
"Діагностовано депресію". Хільська відверто про стан доньки після втрати батька

Надія Хільська зізналася, що її донька Валерія потребує підтримки на тлі загибелі тата та життя в умовах війни. Акторка поділилася, як вони разом переживають втрату та про що говорять.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Що сказала Хільська про депресію доньки

Акторка зіштовхнулася з трагедією у серпні 2023 року. Її чоловік Олексій загинув на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Відтоді вона намагається відкрито говорити з донькою про втрату.

"Так, ми з нею говорили. Я себе не бачу зі сторони, а її бачу. Я бачу всі моменти, коли ти проживаєш злість, неприйняття, торг. Усі ці моменти вона прожила", - розповіла вона.

За її словами, Валерія нині працює з психотерапевтом і отримує медикаментозну підтримку.

"Лєра приймає антидепресанти, у неї діагностована депресія. Психотерапевт вважає, що втрата тата впливає на все це. А ще вона живе під час війни у свій підлітковий вік. Це дуже важко", - поділилася Надія.

Хільська з донькою (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Вона також зізналася, що в родині часто виникають розмови про віру та сенси, які донька переосмислила після втрати батька.

"Нещодавно в нас була така цікава розмова. Ми розмовляли про Бога. Я знаю, що вона зі мною не погодиться. Але мені здається, що через те, що вона втратила тата, вона й не вірить в Бога. Бо вважає, що якщо він існує, то чому не вберіг", - поділилася Хільська.

Тоді вона спробувала пояснити дівчині, що у кожної душі є своє призначення.

"Вона каже: "Чого ж він тоді пішов воювати, якщо знав, що загине?" Я кажу: "Він не знав, що на нього чекає. Він собі вибрав той досвід, якого не вистачає його душі", - відтворила розмову акторка.

Надія Хільська про стосунки з донькою (фото: РБК-Україна)

Акторка продовжує вірити в Бога, а Валерії дає можливість робити власний вибір.

"Лєра сама вибирає, у що їй вірити, але ми проговорюємо ці моменти. Льоша навпаки був агностиком", - поділилася вона.

Хільська також пригадала сон про чоловіка, який подарував віру у можливість возз'єднання з коханим.

"Сказав, що є життя після смерті, ми обов'язково ще побачимось. Через декілька днів я побачила в нього в записах білий вірш, який починався зі слів: "Теперь я умер. І наблюдаю за тобой белой звездочкой с неба". Якщо подумати, він зберіг собі цей вірш, бувши живим. Вірю, що побачимося", - розповіла вона.

