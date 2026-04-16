"Это разочарование". Надежда Хильская объяснила, почему не общается с отцом

Что сказала Хильская об отношениях с папой

Напряжение возникло, когда они с мужем Алексеем Хильским решили покинуть театр, в котором отец был художественным руководителем. Он очень обиделся, поэтому они разорвали связь.

"Это такая странная история. Он очень обиделся из-за того, что мы с Лешей ушли из театра и перестал с нами общаться", - вспомнила Надежда.

Когда началось полномасштабное вторжение, она позвонила папе и поинтересовалась его планами. Некоторое время они общались, а потом прекратили.

Когда муж-военный впервые получил ранение, актриса пересмотрела свои отношения с отцом.

"Я поняла, что на самом деле страшно. И думаю: "Ну, папа, конечно, какой-то очень странный у меня. Позвоню и просто расставлю точки над "і". Прям высказала ему все, что о нем думаю", - поделилась она.

Хильская рассказала об отношениях с отцом (фото: РБК-Украина)

Актриса тогда не сдерживала эмоций.

"Мы живем с дочкой под атаками в Киеве. Ты об этом же знаешь. Ты знаешь, что твой зять воюет. Неужели ты не можешь позвонить и поинтересоваться, как мы проживаем вообще эти бурные времена? На что он мне сказал: "Ты же уже выросла", - рассказала она.

В этот момент он заявил, что она "выбрала свой путь, когда ушла из театра".

"Я говорю: я тебе звоню не как худруку, а папе... Я ему сказала, что больше не позвоню и его звонка ждать не буду. На этом закончилось наше общение и потом через год погиб Леша и он не позвонил", - рассказала Надежда.

Почти год назад актриса попыталась помириться с отцом. Она написала сообщение о том, что готова его простить.

"Может, чувствует какое-то угрызение совести. Думаю, напишу, а вдруг. Он прочитал, но не ответил", - сказала она.

Хильская поделилась отношением к отцу (фото: РБК-Украина)

Звезда разочарована поведением родного человека. Она объяснила, что папа - очень упрямый человек, который сложно признает ошибки.

"Он очень много всякого бреда натворил. Никогда даже не признается в том, что это бред. А я всегда к нему относилась как к очень мудрому человеку. А он себя в последнее время показывает совсем с другой стороны. Поэтому это не обида, это скорее разочарование в человеке", - рассказала она.

Отметим, что родители Хильской развелись, когда ей было 20 лет. Папа нашел себе другую, что и поставило точку в отношениях. Мама некоторое время была в браке с французом, но впоследствии этот союз развалился.