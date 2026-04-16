ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Это разочарование". Надежда Хильская объяснила, почему не общается с отцом

21:43 16.04.2026 Чт
3 мин
Актриса рассказала о давнем семейном конфликте и реакции папы на гибель мужа
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Это разочарование". Надежда Хильская объяснила, почему не общается с отцом Надежда Хильская рассказала об отношениях с отцом (фото: РБК-Украина)

Украинская актриса Надежда Хильская поразила драмой в семье. Звезда вспомнила детали семейного конфликта и призналась, держит ли обиду на отца.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Что сказала Хильская об отношениях с папой

Напряжение возникло, когда они с мужем Алексеем Хильским решили покинуть театр, в котором отец был художественным руководителем. Он очень обиделся, поэтому они разорвали связь.

"Это такая странная история. Он очень обиделся из-за того, что мы с Лешей ушли из театра и перестал с нами общаться", - вспомнила Надежда.

Когда началось полномасштабное вторжение, она позвонила папе и поинтересовалась его планами. Некоторое время они общались, а потом прекратили.

Когда муж-военный впервые получил ранение, актриса пересмотрела свои отношения с отцом.

"Я поняла, что на самом деле страшно. И думаю: "Ну, папа, конечно, какой-то очень странный у меня. Позвоню и просто расставлю точки над "і". Прям высказала ему все, что о нем думаю", - поделилась она.

Хильская рассказала об отношениях с отцом (фото: РБК-Украина)

Актриса тогда не сдерживала эмоций.

"Мы живем с дочкой под атаками в Киеве. Ты об этом же знаешь. Ты знаешь, что твой зять воюет. Неужели ты не можешь позвонить и поинтересоваться, как мы проживаем вообще эти бурные времена? На что он мне сказал: "Ты же уже выросла", - рассказала она.

В этот момент он заявил, что она "выбрала свой путь, когда ушла из театра".

"Я говорю: я тебе звоню не как худруку, а папе... Я ему сказала, что больше не позвоню и его звонка ждать не буду. На этом закончилось наше общение и потом через год погиб Леша и он не позвонил", - рассказала Надежда.

Почти год назад актриса попыталась помириться с отцом. Она написала сообщение о том, что готова его простить.

"Может, чувствует какое-то угрызение совести. Думаю, напишу, а вдруг. Он прочитал, но не ответил", - сказала она.

Хильская поделилась отношением к отцу (фото: РБК-Украина)

Звезда разочарована поведением родного человека. Она объяснила, что папа - очень упрямый человек, который сложно признает ошибки.

"Он очень много всякого бреда натворил. Никогда даже не признается в том, что это бред. А я всегда к нему относилась как к очень мудрому человеку. А он себя в последнее время показывает совсем с другой стороны. Поэтому это не обида, это скорее разочарование в человеке", - рассказала она.

Отметим, что родители Хильской развелись, когда ей было 20 лет. Папа нашел себе другую, что и поставило точку в отношениях. Мама некоторое время была в браке с французом, но впоследствии этот союз развалился.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
