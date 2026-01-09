"Це реально буває страшно". Відомий актор чесно зізнався, що його дратує в глядачах

Як змінився український театральний глядач

Чопоров з іронією ставиться до тверджень про різкий злет українського театру.

За його словами, зміни пов'язані з тим, що український глядач втратив значну частину російського розважального контенту, який раніше домінував у медіапросторі.

"Ми втратили цю частину свого інтертейменту, і нам треба було знайти щось своє. І я думаю, що глядачі знайшли театр", - зазначає він.

Водночас Чопоров наголошує: самі театри не зазнали кардинальних змін.

Ілля Чопоров (фото: instagram.com/i.choporov)

"Театри як робили вистави, так і роблять, і будуть робити. "Кабаре" створювали до так званого театрального буму, "Конотопську відьму" також", - говорить актор.

На його думку, ключовою рушійною силою стала зміна запиту аудиторії.

"Причина - це глядач. Бо глядач змінився, ми змінилися і знайшли театр", - підкреслює він.

Що актора дратує в глядачах

Чопоров зізнається, що загалом український глядач його не дратує, хоча деякі речі залишаються проблемними.

"Мене, звісно, відволікають телефони, які люди підносять, коли йдуть по залу, але що з цим поробиш?" - каже він.

Водночас актор зазначає, що справжню загрозу можуть становити нетверезі відвідувачі.

"Мене лише напрягають глядачі, які можуть сильно напитися. Це реально буває страшно - вони щось починають кричати. Мені страшно навіть не за себе, а за глядачів у залі", - розповідає Чопоров.

Різниця між українським і європейським глядачем

Порівнюючи українського та європейського глядача, актор звертає увагу на рівень свободи та вплив патріархальних норм.

Як приклад Чопоров наводить випадок із німецьким сценографом Франком Петером Вільде.

"Він прийшов у сукні, з макіяжем. Якби наш глядач так прийшов, я все одно бачив би його дискомфорт. А цьому взагалі було байдуже", - згадує актор.

instagram.com/frankpeterwilde

За його словами, українське суспільство досі залишається закритим.

"Наші люди дуже закриті, вони бояться, бо ми несемо тяжкий тягар совка", - підсумовує він.