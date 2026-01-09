ua en ru
Ілля Чопоров про насилля у театрах: "У нас багато таких, як Білоус"

П'ятниця 09 січня 2026 18:00
UA EN RU
Ілля Чопоров про насилля у театрах: "У нас багато таких, як Білоус" Що відбувалося на репетиціях Білоуса (фото: Ігор Кузнєцов / РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Актор Ілля Чопоров заявив, що під час роботи з режисером Андрієм Білоусом у театрі психологічний тиск був постійною практикою. За його словами, такі методи не є унікальними для однієї людини, а є частиною ширшої театральної системи.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Про роботу з Білоусом

Чопоров зізнається, що з часом почав рефлексувати над тим, чому тоді не намагався відкрито протистояти такій поведінці.

"Я задумуюсь, чому не можна було просто сказати: що за чортівня? Його методи роботи достатньо жахливі. Але в київських театрах багато таких, як Білоус. Він не один", - говорить актор.

За його словами, тиск був не епізодичним, а системним.

Випадок насилля прямо на репетиції

Актор пригадує епізоди, коли намагався втрутитися через жорстке ставлення до актрис.

"Я пам'ятаю момент, коли він дуже сильно тиснув на актрису. Я кажу: "Все, не треба вже цього робити. Людина вже плаче, їй вже погано", - розповідає Чопоров.

У відповідь, за його словами, режисер пояснював свою поведінку "вихованням".

Ілля Чопоров про насилля у театрах: &quot;У нас багато таких, як Білоус&quot;Андрій Білоус (кадр із відео: youtube.com/Херсонський театр Куліша)

Чопоров наголошує, що саме тривалий психологічний тиск створював умови для серйозніших форм зловживань.

"Таких моментів було тисячі. Психологічне насилля було постійним і часто призводило до сексуального насилля", - каже він.

Він також пояснює, чому багато актрис роками не могли піти чи поскаржитися. За словами актора, гендерний фактор відігравав ключову роль у нерівності та вразливості жінок у театрі.

"Психологічне насилля перед сексуальним тривало роками. Тебе виховують, на тебе тиснуть, є авторитет, але є мрія - ти хочеш стати актором. Я вже скажу, як є, тобі не пощастило народитися дівчиною. І тільки через це ти не можеш просто отримати свою роботу", - говорить Чопоров.

