"Я отримував пропозиції". Відомий актор зізнався, чи поїхав би працювати за кордоном

П'ятниця 09 січня 2026 12:52
"Я отримував пропозиції". Відомий актор зізнався, чи поїхав би працювати за кордоном Відомий актор розповів, чи отримував такі пропозиції (фото: Ігор Кузнєцов / РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Після прем'єри та успіху вистави "Кабаре" Ілля Чопоров отримав неабияку популярність за кордоном. Та чи означає це, що український актор повне будувати кар'єру за кордоном?

Відповідь на це запитання Ілля дав в інтерв'ю РБК-Україна.

Чи отримував Чопоров пропозиції про роботу

Ілля зізнається, що отримував запрошення приїхати за кордон, зокрема до США та країн Європи, однак вони не стосувалися роботи в індустрії.

"Я отримував якісь пропозиції, мене кликали в США, Європу. Однак просто приїхати й зустрітися з людьми, як на фан-зустріч. Саме від продюсерів пропозицій не було", - каже він.

Чи погодився б актор покинути Україну

Попри зростаючу медійність за межами України Ілля Чопоров не розглядає переїзд або постійну роботу за кордоном. За його словами, реальних професійних пропозицій від продюсерів він не отримував, а життя в США чи Європі його не приваблює.

"Це прикольно, складно. Як разову акцію декілька разів, не на постійну основу точно", - пояснює він.

&quot;Я отримував пропозиції&quot;. Відомий актор зізнався, чи поїхав би працювати за кордономІлля Чопоров (фото: instagram.com/i.choporov)

Ключовою причиною відмови від кар'єри за кордоном артист називає відчуття дому та людей поруч.

"Мені дуже сильно подобається Україна. Мені насправді не дуже подобається вайб Америки, не сильно імпонує вайб Європи. Мені страшне подобається Київ", - зазначає Ілля.

Він також наголошує на силі українського суспільства.

"Я обожнюю наших людей, наше суспільство й вважаю, що це найсильніше, найкрутіше суспільство у світі. В європейському світі так точно", - додає він.

За словами Іллі, саме це робить ідею постійної роботи за кордоном для нього неприйнятною.

