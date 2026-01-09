"Это реально бывает страшно". Известный актер честно признался, что его раздражает в зрителях

Актер Илья Чопоров считает, что так называемый "театральный бум" в Украине произошел не из-за изменения самих театров, а из-за трансформации зрителя. Однако не отрицает, что некоторые вещи в зрителях его раздражают.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Чопоров с иронией относится к утверждениям о резком взлете украинского театра.
По его словам, изменения связаны с тем, что украинский зритель потерял значительную часть российского развлекательного контента, который ранее доминировал в медиапространстве.
"Мы потеряли эту часть своего интертеймента, и нам надо было найти что-то свое. И я думаю, что зрители нашли театр", - отмечает он.
В то же время Чопоров отмечает: сами театры не претерпели кардинальных изменений.
"Театры как делали спектакли, так и делают, и будут делать. "Кабаре" создавали до так называемого театрального бума, "Конотопскую ведьму" также", - говорит актер.
По его мнению, ключевой движущей силой стало изменение запроса аудитории.
"Причина - это зритель. Потому что зритель изменился, мы изменились и нашли театр", - подчеркивает он.
Чопоров признается, что в целом украинский зритель его не раздражает, хотя некоторые вещи остаются проблемными.
"Меня, конечно, отвлекают телефоны, которые люди подносят, когда идут по залу, но что с этим поделаешь?" - говорит он.
В то же время актер отмечает, что настоящую угрозу могут представлять нетрезвые посетители.
"Меня только напрягают зрители, которые могут сильно напиться. Это реально бывает страшно - они что-то начинают кричать. Мне страшно даже не за себя, а за зрителей в зале", - рассказывает Чопоров.
Сравнивая украинского и европейского зрителя, актер обращает внимание на уровень свободы и влияние патриархальных норм.
В качестве примера Чопоров приводит случай с немецким сценографом Франком Петером Вильде.
"Он пришел в платье, с макияжем. Если бы наш зритель так пришел, я все равно видел бы его дискомфорт. А этому вообще было все равно", - вспоминает актер.
По его словам, украинское общество до сих пор остается закрытым.
"Наши люди очень закрыты, они боятся, потому что мы несем тяжелое бремя совка", - заключает он.
