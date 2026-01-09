ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Це реально буває страшно". Відомий актор чесно зізнався, що його дратує в глядачах

П'ятниця 09 січня 2026 21:00
UA EN RU
"Це реально буває страшно". Відомий актор чесно зізнався, що його дратує в глядачах Що акторів театру дратує в глядачах у залі (фото: Ігор Кузнєцов / РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Актор Ілля Чопоров вважає, що так званий "театральний бум" в Україні відбувся не через зміну самих театрів, а через трансформацію глядача. Однак не заперечує, що деякі речі в глядачах його дратують.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Як змінився український театральний глядач

Чопоров з іронією ставиться до тверджень про різкий злет українського театру.

За його словами, зміни пов'язані з тим, що український глядач втратив значну частину російського розважального контенту, який раніше домінував у медіапросторі.

"Ми втратили цю частину свого інтертейменту, і нам треба було знайти щось своє. І я думаю, що глядачі знайшли театр", - зазначає він.

Водночас Чопоров наголошує: самі театри не зазнали кардинальних змін.

&quot;Це реально буває страшно&quot;. Відомий актор чесно зізнався, що його дратує в глядачахІлля Чопоров (фото: instagram.com/i.choporov)

"Театри як робили вистави, так і роблять, і будуть робити. "Кабаре" створювали до так званого театрального буму, "Конотопську відьму" також", - говорить актор.

На його думку, ключовою рушійною силою стала зміна запиту аудиторії.

"Причина - це глядач. Бо глядач змінився, ми змінилися і знайшли театр", - підкреслює він.

Що актора дратує в глядачах

Чопоров зізнається, що загалом український глядач його не дратує, хоча деякі речі залишаються проблемними.

"Мене, звісно, відволікають телефони, які люди підносять, коли йдуть по залу, але що з цим поробиш?" - каже він.

Водночас актор зазначає, що справжню загрозу можуть становити нетверезі відвідувачі.

"Мене лише напрягають глядачі, які можуть сильно напитися. Це реально буває страшно - вони щось починають кричати. Мені страшно навіть не за себе, а за глядачів у залі", - розповідає Чопоров.

Різниця між українським і європейським глядачем

Порівнюючи українського та європейського глядача, актор звертає увагу на рівень свободи та вплив патріархальних норм.

Як приклад Чопоров наводить випадок із німецьким сценографом Франком Петером Вільде.

"Він прийшов у сукні, з макіяжем. Якби наш глядач так прийшов, я все одно бачив би його дискомфорт. А цьому взагалі було байдуже", - згадує актор.

&quot;Це реально буває страшно&quot;. Відомий актор чесно зізнався, що його дратує в глядачахinstagram.com/frankpeterwilde

За його словами, українське суспільство досі залишається закритим.

"Наші люди дуже закриті, вони бояться, бо ми несемо тяжкий тягар совка", - підсумовує він.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Актори Зірки
Новини
Вуличні бої в Гуляйполі: армія РФ штурмує місто хвилями, попри великі втрати
Вуличні бої в Гуляйполі: армія РФ штурмує місто хвилями, попри великі втрати
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка