"Это реально бывает страшно". Известный актер честно признался, что его раздражает в зрителях

Пятница 09 января 2026 21:00
"Это реально бывает страшно". Известный актер честно признался, что его раздражает в зрителях
Автор: Иванна Пашкевич

Актер Илья Чопоров считает, что так называемый "театральный бум" в Украине произошел не из-за изменения самих театров, а из-за трансформации зрителя. Однако не отрицает, что некоторые вещи в зрителях его раздражают.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Как изменился украинский театральный зритель

Чопоров с иронией относится к утверждениям о резком взлете украинского театра.

По его словам, изменения связаны с тем, что украинский зритель потерял значительную часть российского развлекательного контента, который ранее доминировал в медиапространстве.

"Мы потеряли эту часть своего интертеймента, и нам надо было найти что-то свое. И я думаю, что зрители нашли театр", - отмечает он.

В то же время Чопоров отмечает: сами театры не претерпели кардинальных изменений.

&quot;Это реально бывает страшно&quot;. Известный актер честно признался, что его раздражает в зрителяхИлья Чопоров (фото: instagram.com/i.choporov)

"Театры как делали спектакли, так и делают, и будут делать. "Кабаре" создавали до так называемого театрального бума, "Конотопскую ведьму" также", - говорит актер.

По его мнению, ключевой движущей силой стало изменение запроса аудитории.

"Причина - это зритель. Потому что зритель изменился, мы изменились и нашли театр", - подчеркивает он.

Что актера раздражает в зрителях

Чопоров признается, что в целом украинский зритель его не раздражает, хотя некоторые вещи остаются проблемными.

"Меня, конечно, отвлекают телефоны, которые люди подносят, когда идут по залу, но что с этим поделаешь?" - говорит он.

В то же время актер отмечает, что настоящую угрозу могут представлять нетрезвые посетители.

"Меня только напрягают зрители, которые могут сильно напиться. Это реально бывает страшно - они что-то начинают кричать. Мне страшно даже не за себя, а за зрителей в зале", - рассказывает Чопоров.

Разница между украинским и европейским зрителем

Сравнивая украинского и европейского зрителя, актер обращает внимание на уровень свободы и влияние патриархальных норм.

В качестве примера Чопоров приводит случай с немецким сценографом Франком Петером Вильде.

"Он пришел в платье, с макияжем. Если бы наш зритель так пришел, я все равно видел бы его дискомфорт. А этому вообще было все равно", - вспоминает актер.

&quot;Это реально бывает страшно&quot;. Известный актер честно признался, что его раздражает в зрителяхinstagram.com/frankpeterwilde

По его словам, украинское общество до сих пор остается закрытым.

"Наши люди очень закрыты, они боятся, потому что мы несем тяжелое бремя совка", - заключает он.

Читайте РБК-Украина в Google News
