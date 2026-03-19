"Это уродство". Приходько честно объяснила, почему не переводит песни на украинский

Украинская певица Анастасия Приходько считает перевод старых песен предательством себя. Она поставила карьеру на паузу и откровенно объяснила причину своего решения.

Почему Приходько не переводит песни

Певица не хочет менять старые хиты, поскольку они "никогда не будут звучать, как изначально".

"Это мои композиции, написанные тогда. У них было свое время, они отработали. Это память, это история, я это никуда не дену", - призналась она.

Перевод песен она считает способом напомнить о себе.

"Зачем мне сейчас их менять? Напомнить о себе? У меня не настолько развито чувство пышности эго и важности, чтобы я искажала свои песни, потому что это уродство. Они никогда не будут звучать так, как они звучали изначально", - сказала она.

Отдельно певица поделилась историей трека "Любила", который она таки выпустила в украинском звучании. Но сделала это в память о друге и менеджере Григории Красницком.

"Он умер у меня на руках в Трускавце во время моего концерта. Он очень мечтал, чтобы песня "Любила" была украинской. Но я ему говорила, что этого никогда не будет", - рассказала Приходько.

"25 марта 2023 года он умирает на концерте. Этот текст полностью принадлежит ему. Это его мечта. Он, к сожалению, никогда не услышал. Но в память о нем это я сделала", - добавила звезда.



"Часть моего творчества действительно сейчас умерла"

Приходько призналась, что на данном этапе испытывает трудности с развитием музыкальной карьеры.

"Украинский язык не настолько популярен на постсоветском пространстве. Часть моего творчества действительно сейчас умерла. Я не могу себе позволить петь на русском", - рассказала она.

Артистка подчеркнула, что могла бы исполнять песни на русском языке, но сейчас не получает от этого удовольствия.

"Оно мне не идет, не интересно и не прет. Песни, которые сделали меня известной, я их не исполняю. Жалею ли я об этом? Нет, не жалею, потому что они спеты, они есть, они существуют. Это все-таки мое прошлое, я от него никуда не денусь", - объяснила она.

"Я не могу написать ни одной песни"

Звезда честно заявила, что писать песни на украинском ей очень сложно.

"Это не мой родной язык, меня не учили на нем говорить. Я никогда не слышала украинского языка. Мы изучали русскую литературу и язык, украинскую историю и украинский язык. Но в школе все говорили на русском", - сказала она.

Единственное из украинского, что помнит певица - это программа "Территория А". Именно поэтому сегодня ей непросто творить.

"Я не понимаю, как писать на украинском языке. У меня до сих пор не получается. Как петь украинские народные песни я знаю. А вот как это написать музыкально - знать не знаю. Я до сих пор не нашла этого ключа. У меня не получается", - призналась она.

Написать песню на русском она может за пять минут, а вот на украинском "рифма не клеится".

"Я хожу психую и вот, собственно, я так психую с сентября, наверное. Я не могу написать ни одной песни. У меня просто не получается. Я говорю: "Если не получается, я не буду тянуть кота. Я просто оставлю это на паузе", - отметила артистка.

Приходько не готова выпускать некачественную музыку. Поэтому вместо этого она находит другие способы быть полезной.

"Обманывать своего зрителя и выпускать песню, чтобы ее выпустить, я тоже не могу... Если я не могу, я помогу по-другому. Я помогу сборами, я отремонтирую, приеду, спою. Но если сейчас у меня не получается, я обманывать людей не собираюсь", - подчеркнула она.