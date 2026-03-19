"Это уродство". Приходько честно объяснила, почему не переводит песни на украинский

16:36 19.03.2026 Чт
Артистка рассказала о трудностях в создании новых хитов и творческой паузе
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Это уродство". Приходько честно объяснила, почему не переводит песни на украинский Анастасия Приходько (фото: РБК-Украина)

Украинская певица Анастасия Приходько считает перевод старых песен предательством себя. Она поставила карьеру на паузу и откровенно объяснила причину своего решения.

Об этом артистка рассказала в интервью РБК-Украина.

Почему Приходько не переводит песни

Певица не хочет менять старые хиты, поскольку они "никогда не будут звучать, как изначально".

"Это мои композиции, написанные тогда. У них было свое время, они отработали. Это память, это история, я это никуда не дену", - призналась она.

Перевод песен она считает способом напомнить о себе.

"Зачем мне сейчас их менять? Напомнить о себе? У меня не настолько развито чувство пышности эго и важности, чтобы я искажала свои песни, потому что это уродство. Они никогда не будут звучать так, как они звучали изначально", - сказала она.

Приходько о русскоязычных песнях (фото: РБК-Украина)

Отдельно певица поделилась историей трека "Любила", который она таки выпустила в украинском звучании. Но сделала это в память о друге и менеджере Григории Красницком.

"Он умер у меня на руках в Трускавце во время моего концерта. Он очень мечтал, чтобы песня "Любила" была украинской. Но я ему говорила, что этого никогда не будет", - рассказала Приходько.

"25 марта 2023 года он умирает на концерте. Этот текст полностью принадлежит ему. Это его мечта. Он, к сожалению, никогда не услышал. Но в память о нем это я сделала", - добавила звезда.


"Часть моего творчества действительно сейчас умерла"

Приходько призналась, что на данном этапе испытывает трудности с развитием музыкальной карьеры.

"Украинский язык не настолько популярен на постсоветском пространстве. Часть моего творчества действительно сейчас умерла. Я не могу себе позволить петь на русском", - рассказала она.

Артистка подчеркнула, что могла бы исполнять песни на русском языке, но сейчас не получает от этого удовольствия.

"Оно мне не идет, не интересно и не прет. Песни, которые сделали меня известной, я их не исполняю. Жалею ли я об этом? Нет, не жалею, потому что они спеты, они есть, они существуют. Это все-таки мое прошлое, я от него никуда не денусь", - объяснила она.

Приходько не хочет петь на русском (фото: РБК-Украина)

"Я не могу написать ни одной песни"

Звезда честно заявила, что писать песни на украинском ей очень сложно.

"Это не мой родной язык, меня не учили на нем говорить. Я никогда не слышала украинского языка. Мы изучали русскую литературу и язык, украинскую историю и украинский язык. Но в школе все говорили на русском", - сказала она.

Единственное из украинского, что помнит певица - это программа "Территория А". Именно поэтому сегодня ей непросто творить.

"Я не понимаю, как писать на украинском языке. У меня до сих пор не получается. Как петь украинские народные песни я знаю. А вот как это написать музыкально - знать не знаю. Я до сих пор не нашла этого ключа. У меня не получается", - призналась она.

Написать песню на русском она может за пять минут, а вот на украинском "рифма не клеится".

"Я хожу психую и вот, собственно, я так психую с сентября, наверное. Я не могу написать ни одной песни. У меня просто не получается. Я говорю: "Если не получается, я не буду тянуть кота. Я просто оставлю это на паузе", - отметила артистка.

Приходько не готова выпускать некачественную музыку. Поэтому вместо этого она находит другие способы быть полезной.

"Обманывать своего зрителя и выпускать песню, чтобы ее выпустить, я тоже не могу... Если я не могу, я помогу по-другому. Я помогу сборами, я отремонтирую, приеду, спою. Но если сейчас у меня не получается, я обманывать людей не собираюсь", - подчеркнула она.

Как Приходько разнесла Елену Мандзюк

Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалько руководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО