Девід Бекхем зворушив посланням до сина Брукліна після місяців ворожнечі

Сімейний конфлікт у родині Бекхемів, схоже, далекий від завершення. На тлі багатомісячних чуток про розрив із сином Брукліном Девід Бекхем зробив публічний жест у соцмережах, який знову привернув увагу до напружених стосунків усередині зіркової сім’ї.

Так, чутки про серйозний конфлікт між старшим сином зіркового подружжя - Брукліном Бекхемом - та іншими членами сім’ї - у західних медіа ширяться вже кілька місяців.

За інформацією інсайдерів, початком розладу могло стати весілля Брукліна з акторкою Нікола Пельц у 2022 році.

Тоді з’явилися повідомлення, що наречена нібито відмовилася одягнути весільну сукню, створену Вікторія Бекхем, що й стало однією з причин сімейної напруги.

Суперечливі публікації Девіда Бекхема

У новорічну ніч Девід звернувся до своєї родини з публічним і доволі особистим посланням, яке багато хто сприйняв як найбільш відверту спробу примирення за останній рік.

У добірці архівних і свіжих світлин колишній капітан збірної Англії з футболу назвав дружину та дітей головним сенсом свого життя, вперше за тривалий час згадавши й старшого сина Брукліна - на тлі чуток про напружені стосунки між ними.

У зверненні до підписників Бекхем наголосив, що саме родина залишається для нього головною підтримкою, та відкрито зізнався у любові до Вікторії й дітей.

Серед опублікованих кадрів з’явилося й фото Брукліна в підлітковому віці - символічний жест, який різко контрастує з його відсутністю на більшості сімейних подій протягом 2025 року.

Допис супроводжувався лаконічним, але емоційним підписом: "Я дуже люблю вас усіх".

Втім, за кілька годин до цього ексфутболіст виклав підсумковий пост за 2025 рік, у якому зібрав ключові моменти свого життя - 50-річчя та посвячення в лицарі королем Карл III у листопаді 2025-го.

На жодному з фото Бруклін не з’явився. За даними ЗМІ, він також проігнорував святкування ювілею батька.

Відписки в Instagram і реакція Круза

Як повідомляє журнал People, у статті від 20 грудня 2025 року йдеться, що Бруклін Бекхем відписався від своїх батьків у соцмережах.

У відповідь Девід і Вікторія нібито відписалися від його дружини Ніколи Пельц, залишаючись підписаними на Ромео та Круза.

На тлі цих чуток молодший син пари - Круз Бекхем - публічно відреагував в Instagram.

Він опублікував скріншот новинної статті та заявив, що інформація про відписку батьків від сина не відповідає дійсності.

"НЕПРАВДА. Мої батьки ніколи б не відписалися від свого сина. Давайте прояснимо: вони прокинулися заблокованими - так само, як і я", - написав Круз.

Представники Девіда та Брукліна Бекхемів утрималися від коментарів.

Водночас речник Вікторії Бекхем повідомив People, що Круз лише відреагував на неправдиві чутки про ситуацію в соцмережах.

Попри публічні заяви, ситуація навколо сім’ї Бекхемів залишається напруженою - і, схоже, ця історія ще матиме продовження.