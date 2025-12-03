UA

Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Це лише здається". Тарас Тополя вперше відреагував на чутки навколо розлучення (відео)

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Соліст гурту "Антитіла" вперше прокоментував чутки навколо новини про його розлучення з дружиною Оленою Тополею. Він відповів на припущення про хайп на темі розриву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Тополі в ефірі "Наше Радіо".

Як Тополя відреагував на чутки навколо розлучення

У мережі з'явилися припущення, що артист використовує тему розлучення для піару, адже незадовго до цього він анонсував вихід нової пісні "Відколи".

Тополя публічно відповів на звинувачення під час презентації на радіо. За його словами, усім сподобатися неможливо, а подібні теорії є наслідком публічності.

"Я давно звик до публічності. Вона має як позитивні, так і негативні сторони. Ставлюся по-філософськи. "Антитіла" роблять своє. Олені бажаю так само успіхів у творчості та робити своє. Всім людям сподобатися неможливо", - сказав артист.

Тополя пояснив, що композиція "Відколи" не має жодного стосунку до нещодавніх подій в його особистому житті. Ба більше, вона була написана ще рік тому.

Ведучий зазначив, що текст пісні дуже глибокий та розповідає про те, як руйнується союз двох людей. На це Тарас відповів із гумором.

"Так, у гурту "Антитіла" пісні глибокі. Дивуватися не треба. Вони були глибокі, іноді трохи глибші", - зауважив він.

А щодо того, що реліз вийшов "по гарячих слідах", співак відповів лаконічно.

"Ні, це лише здається", - підсумував він.


Про що пісня "Відколи"

В описі повідомляється, що композиція була створена минулої зими. Судячи зі слів треку, мова йде про момент, коли стосунки холонуть, а спогади - єдине, що нагадує про минулі почуття.

"Коли зовнішній холод дивно збігся з внутрішнім. Це про момент, коли слова вже безсилі, а тепло доводиться шукати в спогадах", - йдеться в описі.


Що відомо про розлучення Тополь

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що подружжя більше не разом. Це було зважене рішення обох партнерів.

"3 відповідальністю і любовʼю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі, сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей", - повідомила Олена.

Вона також підкреслила, що вони заздалегідь справедливо вирішили всі питання щодо майна та утримання трьох дітей. Водночас експодружжя зауважило, що не коментуватиме тему розлучення надалі.

Олена та Тарас офіційно одружилися вже після народження первістка Романа у 2013 році. Через два роки стали батьками вдруге - у них з'явився син Марк. А у 2020-му народилася донька Марія.

Родина Олени та Тараса Тополь (фото: instagram.com/alyoshasinger)

