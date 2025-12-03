"Это только кажется". Тарас Тополя впервые отреагировал на слухи вокруг развода (видео)

Как Тополя отреагировал на слухи вокруг развода

В сети появились предположения, что артист используют тему развода для пиара, ведь незадолго до этого он анонсировал выход новой песни "Відколи".

Тополя публично ответил на обвинения во время презентации на радио. По его словам, всем понравиться невозможно, а подобные теории являются следствием публичности.

"Я давно привык к публичности. Она имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Отношусь по-философски. "Антитіла" делают свое. Елене желаю так же успехов в творчестве и делать свое. Всем людям понравиться невозможно", - сказал артист.

Тополя объяснил, что композиция "Відколи" не имеет никакого отношения к недавним событиям в его личной жизни. Более того, она была написана еще год назад.

Ведущий отметил, что текст песни очень глубокий и рассказывает о том, как разрушается союз двух людей. На это Тарас ответил с юмором.

"Так, у группы "Антитіла" песни глубокие. Удивляться не надо. Они были глубокие, иногда немного глубже", - отметил он.

А насчет того, что релиз вышел "по горячим следам", певец ответил лаконично.

"Нет, это только кажется", - подытожил он.



О чем песня "Відколи"

В описании сообщается, что композиция была создана прошлой зимой. Судя по словам трека, речь идет о моменте, когда отношения остывают, а воспоминания - единственное, что напоминает о прошлых чувствах.

"Когда внешний холод странно совпал с внутренним. Это о моменте, когда слова уже бессильны, а тепло приходится искать в воспоминаниях", - говорится в описании.



Что известно о разводе Тополь

Напомним, 1 декабря стало известно, что супруги больше не вместе. Это было взвешенное решение обоих партнеров.

"3 ответственностью и любовью к нашим детям, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные, страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей", - сообщила Елена.

Она также подчеркнула, что они заранее справедливо решили все вопросы относительно имущества и содержания троих детей. В то же время экс-супруги отметили, что не будут комментировать тему развода в дальнейшем.

Елена и Тарас официально поженились уже после рождения первенца Романа в 2013 году. Через два года стали родителями во второй раз - у них появился сын Марк. А в 2020-м родилась дочь Мария.

