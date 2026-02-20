Алькарас вибухнув на корті: перша ракетка світу влаштувала скандал через рішення судді

Лідер світового рейтингу Карлос Алькарас не стримав емоцій під час чвертьфіналу турніру ATP 500 у Досі. Іспанець вступив у жорстку перепалку з арбітром Марією Чічак через суворе покарання за затягування часу.

Конфлікт на старті матчу

Чвертьфінальне протистояння між Карлосом Алькарасом та Кареном Хачановим ознаменувалося гучним інцидентом.

Незважаючи на впевнений старт, іспанський тенісист отримав офіційне попередження від головної судді на вишці Марії Чічак.

Причиною став вихід за межі ліміту в 25 секунд, відведених на підготовку до подачі.

Інцидент стався у першому сеті, коли Алькарас після тривалого розіграшу вирішив скористатися рушником.

Суддя зафіксувала порушення таймінгу, що викликало миттєву реакцію тенісиста.

Чічак пояснила, що таймер було зупинено саме в момент, коли гравець потягнувся за рушником, проте ліміт уже був вичерпаний.

"Я зупинила час на 25 секундах, коли він почався, потім ви взяли рушник, і він знову почався", - пояснила суддя свої дії тенісисту.

Алькарас емоційно відреагував на зауваження, звинувативши арбітра в упередженості.

"Тож я не маю права дотягнутися до рушника? Я не маю права!" - вигукнув Алькарас у відповідь на зауваження.

Навіть після успішного завершення гейму іспанець не заспокоївся.

Під час перерви він продовжив тиснути на суддю, іронічно запитуючи, чи повинен він бігти до задньої лінії, щоб вкластися в нормативи.

"Що мені робити наступного разу? Бігти до задньої лінії?" - запитав тенісист.

Арбітр намагалася заспокоїти гравця, виявивши певне співчуття, проте наголосила на неможливості ігнорувати регламент.

"Я розумію, але я повинна розпоряджатися тим, що у мене є. Я не можу вигадати більше часу", - відповіла Чічак.

Жорстка критика правил ATP

Градус напруги досяг піку, коли Алькарас відверто вилаявся на адресу чинних правил асоціації.

Після цих слів іспанець остаточно перестав стримуватися, перейшовши до прямої критики чинної системи.

"Це лайно. Це лайно. Це лайно", - заявив Алькарас, відкрито назвавши правила ATP "лайном".

Коментатори матчу зазначили, що зазвичай стриманий і позитивний Карлос виглядав розлюченим як ніколи.

Марія Чічак закрила дискусію короткою фразою про те, що позиція гравця зрозуміла, і закликала продовжити поєдинок.

Попередні суперечки Алькараса

Це вже не перший випадок, коли Алькарас демонструє невдоволення роботою суддів щодо часових обмежень.

У вересні минулого року на турнірі в Японії він заявив арбітру, що той "ніколи в житті не грав у теніс", отримавши аналогічне попередження після виснажливого моменту гри.

Цікаво, що іспанець не лише критикує суддів, а й іноді виступає на захист колег.

Наприклад, минулого місяця він просив скасувати покарання для Алекса де Мінаура, мотивуючи це тим, що суперник просто не був готовий приймати подачу.

Проте цього разу в Досі захищати довелося власну позицію, що закінчилося прямою образою правил ATP.