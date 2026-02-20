Алькарас взорвался на корте: первая ракетка мира устроила скандал из-за решения судьи

Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас не сдержал эмоций во время четвертьфинала турнира ATP 500 в Дохе. Испанец вступил в жесткую перепалку с арбитром Марией Чичак из-за сурового наказания за затягивание времени.

Конфликт на старте матча

Четвертьфинальное противостояние между Карлосом Алькарасом и Кареном Хачановым ознаменовалось громким инцидентом.

Несмотря на уверенный старт, испанский теннисист получил официальное предупреждение от главной судьи на вышке Марии Чичак.

Причиной стал выход за пределы лимита в 25 секунд, отведенных на подготовку к подаче.

Инцидент произошел в первом сете, когда Алькарас после длительного розыгрыша решил воспользоваться полотенцем.

Судья зафиксировала нарушение тайминга, что вызвало мгновенную реакцию теннисиста.

Чичак объяснила, что таймер был остановлен именно в момент, когда игрок потянулся за полотенцем, однако лимит уже был исчерпан.

"Я остановила время на 25 секундах, когда оно началось, потом вы взяли полотенце, и оно снова началось", - объяснила судья свои действия теннисисту.

Алькарас эмоционально отреагировал на замечание, обвинив арбитра в предвзятости.

"Так я не имею права дотянуться до полотенца? Я не имею права!" - воскликнул Алькарас в ответ на замечание.

Алькарас до сих пор расстроен из-за предупреждения за нарушение времени, которое он получил во время матча против Хачанова в Дохе:



Карлос: "Правила ATP всегда дерьмо. Они дерьмовые".



Ампайр: "Хорошо. Ну, думаю, мы поняли суть".



pic.twitter.com/HIcl14jQcg - The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 19 февраля 2026 года

Даже после успешного завершения гейма испанец не успокоился.

Во время перерыва он продолжил давить на судью, иронично спрашивая, должен ли он бежать к задней линии, чтобы уложиться в нормативы.

"Что мне делать в следующий раз? Бежать к задней линии?" - спросил теннисист.

Арбитр пыталась успокоить игрока, проявив некоторое сочувствие, однако подчеркнула невозможность игнорировать регламент.

"Я понимаю, но я должна распоряжаться тем, что у меня есть. Я не могу придумать больше времени", - ответила Чичак.

Жесткая критика правил ATP

Градус напряжения достиг пика, когда Алькарас откровенно выругался в адрес действующих правил ассоциации.

После этих слов испанец окончательно перестал сдерживаться, перейдя к прямой критике действующей системы.

"Это дерьмо. Это дерьмо. Это дерьмо", - заявил Алькарас, открыто назвав правила ATP "дерьмом".

Комментаторы матча отметили, что обычно сдержанный и позитивный Карлос выглядел разъяренным как никогда.

Мария Чичак закрыла дискуссию короткой фразой о том, что позиция игрока понятна, и призвала продолжить поединок.

Предыдущие споры Алькараса

Это уже не первый случай, когда Алькарас демонстрирует недовольство работой судей относительно временных ограничений.

В сентябре прошлого года на турнире в Японии он заявил арбитру, что тот "никогда в жизни не играл в теннис", получив аналогичное предупреждение после изнурительного момента игры.

Интересно, что испанец не только критикует судей, но и иногда выступает в защиту коллег.

Например, в прошлом месяце он просил отменить наказание для Алекса де Минаура, мотивируя это тем, что соперник просто не был готов принимать подачу.

Однако в этот раз в Дохе защищать пришлось собственную позицию, что закончилось прямым оскорблением правил ATP.