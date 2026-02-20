Алькарас взорвался на корте: первая ракетка мира устроила скандал из-за решения судьи
Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас не сдержал эмоций во время четвертьфинала турнира ATP 500 в Дохе. Испанец вступил в жесткую перепалку с арбитром Марией Чичак из-за сурового наказания за затягивание времени.
О ходе поединка и итоговом результате - сообщает РБК-Украина.
Конфликт на старте матча
Четвертьфинальное противостояние между Карлосом Алькарасом и Кареном Хачановым ознаменовалось громким инцидентом.
Несмотря на уверенный старт, испанский теннисист получил официальное предупреждение от главной судьи на вышке Марии Чичак.
Причиной стал выход за пределы лимита в 25 секунд, отведенных на подготовку к подаче.
Инцидент произошел в первом сете, когда Алькарас после длительного розыгрыша решил воспользоваться полотенцем.
Судья зафиксировала нарушение тайминга, что вызвало мгновенную реакцию теннисиста.
Чичак объяснила, что таймер был остановлен именно в момент, когда игрок потянулся за полотенцем, однако лимит уже был исчерпан.
"Я остановила время на 25 секундах, когда оно началось, потом вы взяли полотенце, и оно снова началось", - объяснила судья свои действия теннисисту.
Алькарас эмоционально отреагировал на замечание, обвинив арбитра в предвзятости.
"Так я не имею права дотянуться до полотенца? Я не имею права!" - воскликнул Алькарас в ответ на замечание.
Алькарас до сих пор расстроен из-за предупреждения за нарушение времени, которое он получил во время матча против Хачанова в Дохе:- The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 19 февраля 2026 года
Карлос: "Правила ATP всегда дерьмо. Они дерьмовые".
Ампайр: "Хорошо. Ну, думаю, мы поняли суть".
pic.twitter.com/HIcl14jQcg
Даже после успешного завершения гейма испанец не успокоился.
Во время перерыва он продолжил давить на судью, иронично спрашивая, должен ли он бежать к задней линии, чтобы уложиться в нормативы.
"Что мне делать в следующий раз? Бежать к задней линии?" - спросил теннисист.
Арбитр пыталась успокоить игрока, проявив некоторое сочувствие, однако подчеркнула невозможность игнорировать регламент.
"Я понимаю, но я должна распоряжаться тем, что у меня есть. Я не могу придумать больше времени", - ответила Чичак.
Жесткая критика правил ATP
Градус напряжения достиг пика, когда Алькарас откровенно выругался в адрес действующих правил ассоциации.
После этих слов испанец окончательно перестал сдерживаться, перейдя к прямой критике действующей системы.
"Это дерьмо. Это дерьмо. Это дерьмо", - заявил Алькарас, открыто назвав правила ATP "дерьмом".
Комментаторы матча отметили, что обычно сдержанный и позитивный Карлос выглядел разъяренным как никогда.
Мария Чичак закрыла дискуссию короткой фразой о том, что позиция игрока понятна, и призвала продолжить поединок.
Предыдущие споры Алькараса
Это уже не первый случай, когда Алькарас демонстрирует недовольство работой судей относительно временных ограничений.
В сентябре прошлого года на турнире в Японии он заявил арбитру, что тот "никогда в жизни не играл в теннис", получив аналогичное предупреждение после изнурительного момента игры.
Интересно, что испанец не только критикует судей, но и иногда выступает в защиту коллег.
Например, в прошлом месяце он просил отменить наказание для Алекса де Минаура, мотивируя это тем, что соперник просто не был готов принимать подачу.
Однако в этот раз в Дохе защищать пришлось собственную позицию, что закончилось прямым оскорблением правил ATP.
