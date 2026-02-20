ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Алькарас взорвался на корте: первая ракетка мира устроила скандал из-за решения судьи

Пятница 20 февраля 2026 13:42
UA EN RU
Алькарас взорвался на корте: первая ракетка мира устроила скандал из-за решения судьи Карлос Алькарас (фото: x.com/carlosalcaraz)
Автор: Екатерина Урсатий

Лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас не сдержал эмоций во время четвертьфинала турнира ATP 500 в Дохе. Испанец вступил в жесткую перепалку с арбитром Марией Чичак из-за сурового наказания за затягивание времени.

О ходе поединка и итоговом результате - сообщает РБК-Украина.

Читайте: Фиаско второй ракетки мира: звезда тенниса Синнер пакует чемоданы после четвертьфинала в Дохе

Конфликт на старте матча

Четвертьфинальное противостояние между Карлосом Алькарасом и Кареном Хачановым ознаменовалось громким инцидентом.

Несмотря на уверенный старт, испанский теннисист получил официальное предупреждение от главной судьи на вышке Марии Чичак.

Причиной стал выход за пределы лимита в 25 секунд, отведенных на подготовку к подаче.

Инцидент произошел в первом сете, когда Алькарас после длительного розыгрыша решил воспользоваться полотенцем.

Судья зафиксировала нарушение тайминга, что вызвало мгновенную реакцию теннисиста.

Чичак объяснила, что таймер был остановлен именно в момент, когда игрок потянулся за полотенцем, однако лимит уже был исчерпан.

"Я остановила время на 25 секундах, когда оно началось, потом вы взяли полотенце, и оно снова началось", - объяснила судья свои действия теннисисту.

Алькарас эмоционально отреагировал на замечание, обвинив арбитра в предвзятости.

"Так я не имею права дотянуться до полотенца? Я не имею права!" - воскликнул Алькарас в ответ на замечание.

Даже после успешного завершения гейма испанец не успокоился.

Во время перерыва он продолжил давить на судью, иронично спрашивая, должен ли он бежать к задней линии, чтобы уложиться в нормативы.

"Что мне делать в следующий раз? Бежать к задней линии?" - спросил теннисист.

Арбитр пыталась успокоить игрока, проявив некоторое сочувствие, однако подчеркнула невозможность игнорировать регламент.

"Я понимаю, но я должна распоряжаться тем, что у меня есть. Я не могу придумать больше времени", - ответила Чичак.

Жесткая критика правил ATP

Градус напряжения достиг пика, когда Алькарас откровенно выругался в адрес действующих правил ассоциации.

После этих слов испанец окончательно перестал сдерживаться, перейдя к прямой критике действующей системы.

"Это дерьмо. Это дерьмо. Это дерьмо", - заявил Алькарас, открыто назвав правила ATP "дерьмом".

Комментаторы матча отметили, что обычно сдержанный и позитивный Карлос выглядел разъяренным как никогда.

Мария Чичак закрыла дискуссию короткой фразой о том, что позиция игрока понятна, и призвала продолжить поединок.

Предыдущие споры Алькараса

Это уже не первый случай, когда Алькарас демонстрирует недовольство работой судей относительно временных ограничений.

В сентябре прошлого года на турнире в Японии он заявил арбитру, что тот "никогда в жизни не играл в теннис", получив аналогичное предупреждение после изнурительного момента игры.

Интересно, что испанец не только критикует судей, но и иногда выступает в защиту коллег.

Например, в прошлом месяце он просил отменить наказание для Алекса де Минаура, мотивируя это тем, что соперник просто не был готов принимать подачу.

Однако в этот раз в Дохе защищать пришлось собственную позицию, что закончилось прямым оскорблением правил ATP.

Ранее мы писали, как первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал супертурнира в Дубае.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
Новости
Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией
Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"