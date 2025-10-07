Тіну Кароль обурив кавер її пісні від в'єтнамської співачки: "Мені потрібен юрист" (відео)

Порушення авторських прав є однією з найактуальніших тем музичної індустрії. Співачка Тіна Кароль не стала мовчати, коли побачила, як її відомий хіт "Пупсик" виконують без дозволу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву Кароль в Instagram .

Кароль обурилася через кавер на хіт "Пупсик"

Легендарну пісню переспівала в'єтнамська артистка Хо Куїнь Хуонг, яка у соцмережах опублікувала відповідне відео зі своєю версією виконання.

Тіна зробила репост у сториз та заявила, що не давала дозвіл на виконання композиції. Ба більше, вона шукає міжнародного юриста.

"Мені потрібен міжнародний юрист по інтелектуальній власності! Ця мадам переспівала без дозволу купу пісень", - написала вона.

Нагадаємо, що композиція "Пупсик" була створена російською мовою та належить до студійного альбому "Ноченька", який артистка випустила ще у 2006 році.

Крім цього, в'єтнамська співачка раніше так само переспівала пісню "Дикі танці" Руслани Лижичко, з якою вона перемогла на "Євробаченні" у 2004-му.



Як відреагували в мережі

Частина користувачів підтримала Тіну Кароль, наголошуючи, що будь-яке використання чужих пісень має відбуватися лише з дозволу автора.

Користувачі нагадали Хуонг, що пісня належить Тіні Кароль (сриншоти)

Що відомо про Хо Куїнь Хуонг

Вона народилася у 1980 році в місті Халонг. Входить до числа найвідоміших артисток країни.

Крім того, є авторкою пісень та викладачкою вокалу.За роки кар'єри випустила 11 студійних альбомів.

Брала участь у низці популярних шоу, зокрема "Танці з зірками", "В'єтнамський ідол", "Ідеальна пара" та "Голос В'єтнаму". Нині є однією з суддів шоу "X-Фактор В'єтнам".