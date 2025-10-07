Тіну Кароль обурив кавер її пісні від в'єтнамської співачки: "Мені потрібен юрист" (відео)
Порушення авторських прав є однією з найактуальніших тем музичної індустрії. Співачка Тіна Кароль не стала мовчати, коли побачила, як її відомий хіт "Пупсик" виконують без дозволу.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву Кароль в Instagram.
Кароль обурилася через кавер на хіт "Пупсик"
Легендарну пісню переспівала в'єтнамська артистка Хо Куїнь Хуонг, яка у соцмережах опублікувала відповідне відео зі своєю версією виконання.
Тіна зробила репост у сториз та заявила, що не давала дозвіл на виконання композиції. Ба більше, вона шукає міжнародного юриста.
"Мені потрібен міжнародний юрист по інтелектуальній власності! Ця мадам переспівала без дозволу купу пісень", - написала вона.
Нагадаємо, що композиція "Пупсик" була створена російською мовою та належить до студійного альбому "Ноченька", який артистка випустила ще у 2006 році.
Крім цього, в'єтнамська співачка раніше так само переспівала пісню "Дикі танці" Руслани Лижичко, з якою вона перемогла на "Євробаченні" у 2004-му.
Як відреагували в мережі
Частина користувачів підтримала Тіну Кароль, наголошуючи, що будь-яке використання чужих пісень має відбуватися лише з дозволу автора.
Що відомо про Хо Куїнь Хуонг
Вона народилася у 1980 році в місті Халонг. Входить до числа найвідоміших артисток країни.
Крім того, є авторкою пісень та викладачкою вокалу.За роки кар'єри випустила 11 студійних альбомів.
Брала участь у низці популярних шоу, зокрема "Танці з зірками", "В'єтнамський ідол", "Ідеальна пара" та "Голос В'єтнаму". Нині є однією з суддів шоу "X-Фактор В'єтнам".
