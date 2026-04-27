Джошуа зустрінеться з нокаутером на шляху до мегафайту з Ф'юрі: що відомо про боксерську багатоходівку

З ким боксуватиме Джошуа

Зірковий британець проведе поєдинок проти албанця Крістіана Пренги. Бій відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Подія отримала символічну назву The Comeback ("Повернення") і пройде в межах масштабного фестивалю Esport World Cup. Трансляцію поєдинку забезпечить платформа DAZN.

Для 36-річного британця (29-4, 26 KO) цей вихід у ринг буде першим з грудня 2025 року, коли він нокаутував Джейка Пола. Після того тріумфу Джошуа потрапив у страшну аварію, в якій загинули двоє його близьких друзів та тренерів. Тривалий час ходили чутки, що Ентоні може завершити кар'єру, проте боксер знайшов сили повернутися до тренувань, зокрема залучаючи досвід команди Олександра Усика.

Хто такий Крістіан Пренга

Суперником британця став 35-річний албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО). Попри те, що він вважається "проміжним" опонентом перед мегафайтом Джошуа з Ф'юрі, Пренга має репутацію грізного панчера. Абсолютно всі свої 20 перемог на професійному ринзі він здобув достроково.

Сам Пренга вже встиг зробити зухвалу заяву:

"Ентоні Джошуа – чудовий боєць, але він припустився фатальної помилки, обравши мене. Вони недооцінюють мене, плануючи великі бої на осінь. Я зруйную їхні плани та шокую світ у липні", - заявив албанець.

Шлях до британського дербі

У команді Джошуа та в офісі організатора боксерських шоу Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха не приховують: липневий бій проти Пренги є лише фундаментом для історичної битви проти Ф'юрі». Більш того, сторони нарешті поставили підписи під договором на очне протистояння двох ексчемпіонів світу.

Офіційне підтвердження надав сам голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх, поставивши крапку в багаторічних очікуваннях фанатів:

"Моїм друзям у Великій Британії: це станеться. Контракт підписано", - написав він.

Очікується, що грандіозне британське дербі відбудеться наприкінці 2026 року. Для Джошуа цей бій стане головним шансом остаточно повернутися на вершину світового боксу.