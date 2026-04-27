UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Джошуа зустрінеться з нокаутером на шляху до мегафайту з Ф'юрі: що відомо про боксерську багатоходівку

17:00 27.04.2026 Пн
2 хв
Розкрито деталі угоди на декілька боїв, яка розпочнеться літнім поєдинком в Ер-Ріяді
aimg Андрій Костенко
Ентоні Джошуа (фото: Getty Images)

Колишній володар чемпіонських поясів у надважкій вазі британець Ентоні Джошуа оголосив ім'я свого суперника у наступному поєдинку. Він стане перевіркою сил перед великим протистоянням з Тайсоном Ф'юрі.

З ким боксуватиме Джошуа

Зірковий британець проведе поєдинок проти албанця Крістіана Пренги. Бій відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Подія отримала символічну назву The Comeback ("Повернення") і пройде в межах масштабного фестивалю Esport World Cup. Трансляцію поєдинку забезпечить платформа DAZN.

Для 36-річного британця (29-4, 26 KO) цей вихід у ринг буде першим з грудня 2025 року, коли він нокаутував Джейка Пола. Після того тріумфу Джошуа потрапив у страшну аварію, в якій загинули двоє його близьких друзів та тренерів. Тривалий час ходили чутки, що Ентоні може завершити кар'єру, проте боксер знайшов сили повернутися до тренувань, зокрема залучаючи досвід команди Олександра Усика.

Хто такий Крістіан Пренга

Суперником британця став 35-річний албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО). Попри те, що він вважається "проміжним" опонентом перед мегафайтом Джошуа з Ф'юрі, Пренга має репутацію грізного панчера. Абсолютно всі свої 20 перемог на професійному ринзі він здобув достроково.

Сам Пренга вже встиг зробити зухвалу заяву:

"Ентоні Джошуа – чудовий боєць, але він припустився фатальної помилки, обравши мене. Вони недооцінюють мене, плануючи великі бої на осінь. Я зруйную їхні плани та шокую світ у липні", - заявив албанець.

Шлях до британського дербі

У команді Джошуа та в офісі організатора боксерських шоу Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха не приховують: липневий бій проти Пренги є лише фундаментом для історичної битви проти Ф'юрі». Більш того, сторони нарешті поставили підписи під договором на очне протистояння двох ексчемпіонів світу.

Офіційне підтвердження надав сам голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх, поставивши крапку в багаторічних очікуваннях фанатів:

"Моїм друзям у Великій Британії: це станеться. Контракт підписано", - написав він.

Очікується, що грандіозне британське дербі відбудеться наприкінці 2026 року. Для Джошуа цей бій стане головним шансом остаточно повернутися на вершину світового боксу.

Раніше оголосили повний андеркард супербою Усик - Верховен.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
БоксЕнтоні ДжошуаТайсон Ф'юрі